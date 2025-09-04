Transmissão de Palmeiras x Realidade Jovem no Paulistão Feminino: assista aqui

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Palmeiras e Realidade Jovem se enfrentam hoje, às 19h (de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri (SP), pela 8ª rodada do Campeonato Paulista Feminino.

Onde assistir? Canal UOL (TV fechada), UOL Play (streaming) e no canal do UOL Esporte no YouTube (vídeo acima). A narração será de Vivi Falconi e comentários de Milly Lacombe e Fabíola Andrade.

O Palmeiras ocupa a vice-liderança e tenta virar a página após a eliminação na semifinal do Campeonato Brasileiro. O time de Abel Ferreira acabou superado pelo Cruzeiro no agregado por 4 a 3 e ficou sem a vaga na final.

Do outro lado, o Realidade Jovem atravessa momento difícil e segue sem vencer na competição. A equipe soma duas derrotas consecutivas, sendo a mais recente diante do Corinthians, por 3 a 0.

Palmeiras x Realidade Jovem — Paulistão Feminino

Data e hora: 4 de setembro, às 19h (de Brasília)

4 de setembro, às 19h (de Brasília) Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Arena Barueri, em Barueri (SP) Transmissão: Canal UOL (TV fechada), UOL Play (streaming) e UOL Esporte (narração no YouTube)

