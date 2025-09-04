Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de Uruguai x Peru pelas Eliminatórias: veja onde assistir

Arrascaeta durante jogo do Uruguai nas Eliminatórias - Divulgação/Uruguai
Arrascaeta durante jogo do Uruguai nas Eliminatórias Imagem: Divulgação/Uruguai
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

04/09/2025 19h30

Uruguai e Peru se enfrentam hoje (4), às 20h30 (de Brasília), no Centenário, em Montevidéu, pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Sportv6 (TV por assinatura).

Relacionadas

Briga pela vaga de 9 da seleção vira gangorra com trocas de técnicos

Ancelotti detalha como quer a seleção contra o Chile: 'Quatro atacantes'

João Pedro vai de anônimo na chegada de Ancelotti a possível 9 da Copa

O Uruguai ocupa a quarta posição das Eliminatórias Sul-Americanas, com 24 pontos, e está muito próximo de confirmar vaga na Copa do Mundo de 2026. A equipe de Marcelo Bielsa chega embalada após vencer a Venezuela por 2 a 0 na última rodada.

Já o Peru não tem mais chances de avançar de forma direta, mas segue com esperança de garantir um lugar na repescagem. Na rodada passada, os peruanos ficaram no empate sem gols contra o Equador.

Uruguai x Peru -- Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo

  • Data e hora: 4 de setembro, às 20h30 (de Brasília)
  • Local: Centenário, em Montevidéu
  • Transmissão: Sportv6 (TV por assinatura)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Itália x Estônia: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelas Eliminatórias

Ucrânia x França: veja onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações do jogo pelas Eliminatórias

Coritiba x Ferroviária pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Amazonas x Remo pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

Líder do grupo, Palmeiras bate Real Madrid e vai às quartas do Mundial sub-17 com 100%

Análise: Carrasca de Bia Haddad fará semifinal inesperada no US Open

Transmissão ao vivo de Uruguai x Peru pelas Eliminatórias: veja onde assistir

Transmissão ao vivo de Argentina x Venezuela pelas Eliminatórias: veja onde assistir

Bruno Henrique condenado: veja jogos que atacante deve perder e quando pode voltar ao Flamengo

Transmissão ao vivo de Colômbia x Bolívia pelas Eliminatórias: veja onde assistir

Rigoni passa por exames médicos e inicia sua caminhada por vaga entre titulares do São Paulo