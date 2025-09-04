Transmissão ao vivo de Uruguai x Peru pelas Eliminatórias: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Uruguai e Peru se enfrentam hoje (4), às 20h30 (de Brasília), no Centenário, em Montevidéu, pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Sportv6 (TV por assinatura).

O Uruguai ocupa a quarta posição das Eliminatórias Sul-Americanas, com 24 pontos, e está muito próximo de confirmar vaga na Copa do Mundo de 2026. A equipe de Marcelo Bielsa chega embalada após vencer a Venezuela por 2 a 0 na última rodada.

Já o Peru não tem mais chances de avançar de forma direta, mas segue com esperança de garantir um lugar na repescagem. Na rodada passada, os peruanos ficaram no empate sem gols contra o Equador.

Uruguai x Peru -- Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo