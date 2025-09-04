Transmissão ao vivo de Paraguai x Equador pelas Eliminatórias: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Paraguai e Equador se enfrentam hoje (4), às 20h30 (de Brasília), no Defensores Del Chaco, em Assunção, pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Sportv5 (TV por assinatura).

O Paraguai ocupa a quinta posição das Eliminatórias Sul-Americanas, com 24 pontos, e está muito próximo de confirmar vaga na Copa do Mundo de 2026. Os paraguaios precisam se recuperar da derrota por 1 a 0 contra o Brasil na rodada anterior.

Já o Equador é o vice-líder do torneio e já se garantiu no próximo Mundial. Apesar disso, os equatorianos vêm de três empates seguidos, o último deles diante do Peru.

