Transmissão ao vivo de Holanda x Polônia pelas Eliminatórias: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Holanda e Polônia entram em campo hoje (4), às 15h45 (de Brasília), no De Kuip, em Rotterdam, pela 3ª rodada das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo.

Onde assistir? O jogo será transmitido pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

A Holanda é a segunda colocada do Grupo G, com seis pontos em duas rodadas. Na rodada passada, a seleção de Memphis Depay venceu Malta por 8 a 0.

A Polônia também possui seis pontos, mas perdeu a invencibilidade na rodada passada. Na rodada passada, os poloneses perderam por 2 a 1 para a Finlândia.

Holanda x Polônia -- Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo