Transmissão ao vivo de Holanda x Polônia pelas Eliminatórias: veja onde assistir

Memphis comemora gol marcado pela Holanda contra Malta nas Eliminatórias - Soccrates Images/Getty Images
Memphis comemora gol marcado pela Holanda contra Malta nas Eliminatórias Imagem: Soccrates Images/Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

04/09/2025 14h30

Holanda e Polônia entram em campo hoje (4), às 15h45 (de Brasília), no De Kuip, em Rotterdam, pela 3ª rodada das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo.

Onde assistir? O jogo será transmitido pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

A Holanda é a segunda colocada do Grupo G, com seis pontos em duas rodadas. Na rodada passada, a seleção de Memphis Depay venceu Malta por 8 a 0.

A Polônia também possui seis pontos, mas perdeu a invencibilidade na rodada passada. Na rodada passada, os poloneses perderam por 2 a 1 para a Finlândia.

Holanda x Polônia -- Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo

  • Data e hora: 4 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
  • Local: De Kuip, em Rotterdam
  • Transmissão: Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

