Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de Eslováquia x Alemanha pelas Eliminatórias: veja onde assistir

Wirtz comemora gol marcado pela Alemanha contra Portugal na Liga das Nações - Christina Pahnke - sampics/Corbis via Getty Images
Wirtz comemora gol marcado pela Alemanha contra Portugal na Liga das Nações Imagem: Christina Pahnke - sampics/Corbis via Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

04/09/2025 14h45

Eslováquia e Alemanha entram em campo hoje (4), às 15h45 (de Brasília), no Tehelne Pole, na Bratislava, pela 1ª rodada das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo.

Onde assistir? O jogo será transmitido pelo Sportv (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Relacionadas

Memphis Depay se torna o maior artilheiro da história da seleção holandesa

João Pedro vai de anônimo na chegada de Ancelotti a possível 9 da Copa

Ancelotti detalha como quer a seleção contra o Chile: 'Quatro atacantes'

A última participação da Eslováquia em Copas do Mundo foi em 2010, na África do Sul. Foi a única participação do país em mundiais desde a separação da Tchecoslováquia.

Já a tetracampeã Alemanha tenta confirmar a classificação para mais um Mundial. Os alemães não tiveram boas participações nas duas últimas Copas do Mundo, quando caiu na fase de grupos.

Eslováquia x Alemanha -- Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo

  • Data e hora: 4 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
  • Local: Tehelne Pole, na Bratislava
  • Transmissão: Sportv (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Flamengo diz no STJD que não teve prejuízo com amarelo de Bruno Henrique

Palmeiras se reapresenta e Andreas Pereira faz primeiro treino na Academia de Futebol

Torcedor do Athletico-PR que agrediu Hugo Souza, do Corinthians, diz: "Foi a bebida"

Desfalque do Palmeiras, Raphael Veiga inicia transição física e se aproxima de retorno

Arnaldo: São Paulo não tem condições de contratar um Memphis Depay

Com Andreas Pereira, Palmeiras se reapresenta e inicia preparação para duelo contra o Internacional

Transmissão ao vivo de Eslováquia x Alemanha pelas Eliminatórias: veja onde assistir

Transmissão ao vivo de Bulgária x Espanha pelas Eliminatórias: veja onde assistir

Transmissão ao vivo de Holanda x Polônia pelas Eliminatórias: veja onde assistir

Lesionado, Vitor Belfort deixa revanche contra Wanderlei Silva no Spaten Fight Night

Palmeiras se reapresenta com Andreas; Veiga avança em recuperação de lesão