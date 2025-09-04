Transmissão ao vivo de Eslováquia x Alemanha pelas Eliminatórias: veja onde assistir
Eslováquia e Alemanha entram em campo hoje (4), às 15h45 (de Brasília), no Tehelne Pole, na Bratislava, pela 1ª rodada das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo.
Onde assistir? O jogo será transmitido pelo Sportv (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
A última participação da Eslováquia em Copas do Mundo foi em 2010, na África do Sul. Foi a única participação do país em mundiais desde a separação da Tchecoslováquia.
Já a tetracampeã Alemanha tenta confirmar a classificação para mais um Mundial. Os alemães não tiveram boas participações nas duas últimas Copas do Mundo, quando caiu na fase de grupos.
