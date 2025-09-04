Transmissão ao vivo de Colômbia x Bolívia pelas Eliminatórias: veja onde assistir
Colômbia e Bolívia se enfrentam hoje (4), às 20h30 (de Brasília), no Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.
Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Sportv4 (TV por assinatura).
A Colômbia ocupa a sexta posição das Eliminatórias Sul-Americanas, com 22 pontos, e precisa de uma vitória para confirmar a vaga na Copa do Mundo de 2026. Os colombianos vem de três empates consecutivos, incluindo o 1 a 1 contra a Argentina na rodada passada.
Já a Bolívia tem 17 pontos e ainda tem chances de conseguir uma vaga no Mundial. Os bolivianos vêm de uma vitória por 2 a 0 contra o Chile.
Colômbia x Bolívia -- Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo
- Data e hora: 4 de setembro, às 20h30 (de Brasília)
- Local: Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla
- Transmissão: Sportv4 (TV por assinatura)