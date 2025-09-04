Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de Colômbia x Bolívia pelas Eliminatórias: veja onde assistir

Luis Díaz comemora gol marcado pela Colômbia contra a Argentina nas Eliminatórias - Agustin Marcarian/REUTERS
Luis Díaz comemora gol marcado pela Colômbia contra a Argentina nas Eliminatórias Imagem: Agustin Marcarian/REUTERS
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

04/09/2025 19h23

Colômbia e Bolívia se enfrentam hoje (4), às 20h30 (de Brasília), no Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Sportv4 (TV por assinatura).

Relacionadas

Briga pela vaga de 9 da seleção vira gangorra com trocas de técnicos

Ancelotti detalha como quer a seleção contra o Chile: 'Quatro atacantes'

João Pedro vai de anônimo na chegada de Ancelotti a possível 9 da Copa

A Colômbia ocupa a sexta posição das Eliminatórias Sul-Americanas, com 22 pontos, e precisa de uma vitória para confirmar a vaga na Copa do Mundo de 2026. Os colombianos vem de três empates consecutivos, incluindo o 1 a 1 contra a Argentina na rodada passada.

Já a Bolívia tem 17 pontos e ainda tem chances de conseguir uma vaga no Mundial. Os bolivianos vêm de uma vitória por 2 a 0 contra o Chile.

Colômbia x Bolívia -- Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo

  • Data e hora: 4 de setembro, às 20h30 (de Brasília)
  • Local: Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla
  • Transmissão: Sportv4 (TV por assinatura)

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Líder do grupo, Palmeiras bate Real Madrid e vai às quartas do Mundial sub-17 com 100%

Análise: Carrasca de Bia Haddad é surpresa na semifinal do US Open

Transmissão ao vivo de Uruguai x Peru pelas Eliminatórias: veja onde assistir

Transmissão ao vivo de Argentina x Venezuela pelas Eliminatórias: veja onde assistir

Bruno Henrique condenado: veja jogos que atacante deve perder e quando pode voltar ao Flamengo

Transmissão ao vivo de Colômbia x Bolívia pelas Eliminatórias: veja onde assistir

Rigoni passa por exames médicos e inicia sua caminhada por vaga entre titulares do São Paulo

Corinthians vence ação contra ex-parceira e se livra de prejuízo milionário

Onde vai passar Brasil x Chile ao vivo pelas Eliminatórias? Veja como assistir

Transmissão ao vivo de Paraguai x Equador pelas Eliminatórias: veja onde assistir

Corinthians e Gustavo Henrique têm acordo, e renovação fica 'por detalhes'