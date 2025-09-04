Transmissão ao vivo de Bulgária x Espanha pelas Eliminatórias: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Bulgária e Espanha entram em campo hoje (4), às 15h45 (de Brasília), no Vasil Levski, em Sófia, pela 1ª rodada das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo.

Onde assistir? O jogo será transmitido pelo Sportv (TV por assinatura).

A Bulgária não disputa uma Copa do Mundo desde 1998, na França. No último ciclo, a seleção terminou apenas na quarta posição de seu grupo e ficou longe da vaga.

A Espanha, por sua vez, inicia as Eliminatórias com o peso de favorita. Sob o comando de Luis de la Fuente, a equipe chega embalada pelos títulos mais recentes: a Eurocopa e a Liga das Nações da UEFA.

Bulgária x Espanha -- Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo