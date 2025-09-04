Transmissão ao vivo de Bulgária x Espanha pelas Eliminatórias: veja onde assistir
Bulgária e Espanha entram em campo hoje (4), às 15h45 (de Brasília), no Vasil Levski, em Sófia, pela 1ª rodada das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo.
Onde assistir? O jogo será transmitido pelo Sportv (TV por assinatura).
A Bulgária não disputa uma Copa do Mundo desde 1998, na França. No último ciclo, a seleção terminou apenas na quarta posição de seu grupo e ficou longe da vaga.
A Espanha, por sua vez, inicia as Eliminatórias com o peso de favorita. Sob o comando de Luis de la Fuente, a equipe chega embalada pelos títulos mais recentes: a Eurocopa e a Liga das Nações da UEFA.
Bulgária x Espanha -- Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo
- Data e hora: 4 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
- Local: Vasil Levski, em Sófia
- Transmissão: Sportv (TV por assinatura)