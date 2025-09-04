Topo

Transmissão ao vivo de Brasil x Chile pelas Eliminatórias: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

04/09/2025 20h15

O Brasil enfrenta o Chile hoje (04), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Onde assistir? A partida será transmitida pela TV Globo (TV aberta), Sportv (TV por assinatura) e GeTV (Youtube).

Com 25 pontos, o Brasil divide a terceira posição das Eliminatórias com o Equador e já está matematicamente garantido na Copa do Mundo de 2026. A Seleção Brasileira vem de triunfo por 1 a 0 diante do Paraguai, sob comando de Carlo Ancelotti.

Já o Chile acumula resultados negativos e faz campanha frustrante. Com apenas 10 pontos e sem chances de classificação, a equipe chega de derrota por 2 a 0 para a Bolívia.

Brasil x Chile -- Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo

  • Data e hora: 4 de setembro, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro
  • Transmissão: TV Globo (TV aberta), Sportv (TV por assinatura) e GeTV (Youtube)

