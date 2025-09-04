Transmissão ao vivo de Argentina x Venezuela pelas Eliminatórias: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Argentina e Venezuela se enfrentam hoje (4), às 20h30 (de Brasília), no Mâs Monumental, em Buenos Aires, pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Sportv3 (TV por assinatura).

A Argentina já garantiu a liderança das Eliminatórias Sul-Americanas e não pode mais ser ultrapassada. Sob o comando de Lionel Scaloni, a equipe venceu quatro dos últimos cinco compromissos, mas chega de um empate em 1 a 1 diante da Colômbia.

A Venezuela, por sua vez, ocupa a sétima posição na tabela. Com quatro pontos a menos que a Colômbia, que fecha o G6, a seleção precisa reagir para seguir sonhando com a vaga na Copa do Mundo de 2026, após a derrota por 2 a 0 para o Uruguai.

Argentina x Venezuela -- Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo