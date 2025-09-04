Torcedor do Athletico-PR que agrediu Hugo Souza, do Corinthians, diz: "Foi a bebida"

O torcedor do Athetico-PR que agrediu o goleiro do Corinthians, Hugo Souza, no jogo entre os times pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, falou pela primeira vez sobre o ato.

Em vídeo divulgado pelo Demafe (Delegacia Móvel de Atendimento ao Futebol e Eventos da Polícia Civil do Paraná), na rede social X (antigo Twitter), nesta quinta-feira, o torcedor, identificado como Julian, colocou a culpa na bebida. Ele, que admite torcer pelo Furacão, pediu desculpas.

"Peço desculpas à torcida organizada, não foi por intenção, não. Foi a bebida mesmo. Desculpa aí", disse Julian.

O torcedor assinou um termo circunstanciado (TC), documento simplificado para registar crimes de menor potencial ofensivo, com pena máxima de dois anos de reclusão ou multa. Ele terá que se apresentar ao Ministério Público no dia 5 de novembro de 2025.

Termo Circunstanciado lavrado contra o torcedor que invadiu o campo ! Agora é com o Poder Judiciário! pic.twitter.com/8EgwqQ39KE ? DEMAFE (@DEMAFE_PC_PR) September 4, 2025

Relembre o caso

O ataque a Hugo Souza ocorreu já nos acréscimos, aos 52 minutos do embate na Ligga Arena. Sem camisa, o torcedor invadiu o campo, correu em direção ao atleta e o empurrou, sendo contido pelo zagueiro André Ramalho, do Corinthians, até a chegada dos seguranças. O goleiro repudiou a atitude e cobrou punições.

O Athletico-PR, em nota de repúdio, revelou ter registrado um B.O. (Boletim de Ocorrência). O clube, contudo, ainda pode sofrer punições no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), como previsto pelo artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

"Quando a desordem, invasão ou lançamento de objeto for de elevada gravidade ou causar prejuízo ao andamento do evento desportivo, a entidade de prática poderá ser punida com a perda do mando de campo de uma a dez partidas, provas ou equivalentes, quando participante da competição oficial", diz o artigo.

Santos já foi penalizado

Vale lembrar que, em 2022, o Santos foi penalizado por uma situação semelhante. Um torcedor do Peixe invadiu o gramado da Vila Belmiro e tentou desferir um chute em Cássio, que à época defendia o Corinthians. No entanto, o goleiro do Timão foi defendido por Marcos Leonardo, então atacante do Alvinegro Praiano.

Como punição, o clube da Baixada Santista teve que pagar uma multa de R$ 35 mil e precisou mandar duas partidas da Copa do Brasil do ano seguinte com portões fechados.

Próximo jogo entre Corinthians e Athletico-PR

O segundo encontro entre Corinthians e Athletico-PR está marcado para a próxima quarta-feira, dia 10 de setembro, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

INGRESSOS PARA AS QUARTAS DA COPA DO BRASIL, FIEL! ?? Confira as informações da venda de ingressos para Corinthians e Athletico, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, no dia 10/09 (quarta-feira), às 21h30! ???? Saiba mais ?? https://t.co/eCRDBLNNtN... pic.twitter.com/uucnnsj051 ? Corinthians (@Corinthians) September 4, 2025

Situação do confronto

Com a vitória de 1 a 0 no jogo de ida, em Curitiba, o Timão só precisa de um empate para avançar às semifinais da Copa do Brasil. Em caso de derrota por um gol de diferença, o duelo irá para os pênaltis. Já um revés por dois ou mais gols elimina os paulistas.

O vencedor do confronto irá enfrentar na próxima fase o vencedor do embate entre Cruzeiro e Atlético-MG. A Raposa levou a melhor na ida e decide o clássico em casa, no Mineirão.