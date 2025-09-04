Topo

Esporte

Técnico campeão olímpico pelo Brasil acha Neymar "imprescindível" para a Seleção

04/09/2025 07h00

Campeão olímpico com a Seleção Brasileira em 2016, o técnico Rogério Micale saiu em defesa de Neymar após a ausência do camisa 10 na última convocação de Carlo Ancelotti. Em entrevista, o treinador exaltou o papel decisivo do atacante e afirmou que o considera "imprescindível" para o futuro da equipe.

"Eu sempre digo, o Neymar para mim é o expoente da geração, é o jogador que faz diferença, eu vivi isso, eu convivi com ele nos treinamentos, vi o potencial de ir perto daquilo que pode fazer, que ele tem capacidade de fazer. Ele é o nosso maior talento ainda. É um cara que é vencedor, que gosta de ganhar, não gosta de perder jogo. Eu acho esse espírito super importante em qualquer lugar, em clube, Seleção", afirmou Micale em entrevista ao podcast #TáNoJogo.

O treinador, no entanto, mostrou respeito pela decisão de Ancelotti. "Eu vejo assim, o critério que foi adotado para não convocá-lo, só o Ancelotti sabe. Apenas ele sabe o que está construindo com essa nova Seleção. Se ele achou por bem não levá-lo agora, por algum motivo, a gente tem que respeitar isso. Eu acho que o Neymar também respeita isso", completou.

A ausência de Neymar foi explicada pelo próprio técnico da Seleção. Em coletiva na Granja Comary, Ancelotti confirmou que a decisão foi técnica, mas ressaltou o peso da questão física: "Ninguém pode discutir o nível técnico de Neymar. O que analisamos é sua condição física, mas também de todos os jogadores que estão aqui. Essa Seleção tem muita concorrência."

Neymar, por sua vez, garantiu estar bem. Depois do empate entre Santos e Fluminense, no domingo, o camisa 10 afirmou que não há problemas médicos que o impeçam de atuar. "Foi um edema no adutor, nada demais. Fiquei de fora por opção técnica mesmo, não tem nada a ver com condição física. Eu respeito a decisão do treinador."

Mesmo recuperado, o craque teve atuação discreta contra o Fluminense, reforçando o debate sobre seu momento atual. Ainda assim, para Micale, a importância do jogador vai além da fase.

"Não é querer engrandecer o Neymar, que ele está acima de tudo, mas ele não precisa provar algo a niinguém, a gente sabe o que ele pode render. Eu vi uma entrevista do Ancelotti falando sobre isso, não se questiona tecnicamente o que o Neymar pode oferecer para a Seleção, questiona talvez o momento que ele está se reconstruindo novamente fisicamente, tecnicamente, muito tempo parado. Então, eu acho que o Neymar é imprescindível, eu acho que ele ainda é o jogador que pode fazer diferença para a gente", finalizou.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Corinthians pode ter volta de até quatro titulares em jogo decisivo da Copa do Brasil

Técnico campeão olímpico pelo Brasil acha Neymar "imprescindível" para a Seleção

Emiliano Rigoni será útil ao elenco do São Paulo neste 2º semestre? Vote!

Com a chegada de Andreas Pereira, veja opções de Abel Ferreira para o meio-campo do Palmeiras

Treinador aposta em força de Makhachev como chave para sucesso no meio-médio

Com 15 dias de pausa, São Paulo terá só um jogo antes de decisão na Libertadores

Em ano irregular pelo Palmeiras, Raphael Veiga não completa 90 minutos em um jogo há mais de cinco meses

Veja cinco quesitos que o Corinthians precisa trabalhar durante a data Fifa

STJD: Bruno Henrique tem carreira em xeque e luta contra peso de mensagens

Quem larga na frente para mostrar serviço a Ancelotti na seleção

São Paulo vai se reunir com Crespo para decidir se segue busca por camisa 9