Técnico campeão olímpico pelo Brasil acha Neymar "imprescindível" para a Seleção

Campeão olímpico com a Seleção Brasileira em 2016, o técnico Rogério Micale saiu em defesa de Neymar após a ausência do camisa 10 na última convocação de Carlo Ancelotti. Em entrevista, o treinador exaltou o papel decisivo do atacante e afirmou que o considera "imprescindível" para o futuro da equipe.

"Eu sempre digo, o Neymar para mim é o expoente da geração, é o jogador que faz diferença, eu vivi isso, eu convivi com ele nos treinamentos, vi o potencial de ir perto daquilo que pode fazer, que ele tem capacidade de fazer. Ele é o nosso maior talento ainda. É um cara que é vencedor, que gosta de ganhar, não gosta de perder jogo. Eu acho esse espírito super importante em qualquer lugar, em clube, Seleção", afirmou Micale em entrevista ao podcast #TáNoJogo.

O treinador, no entanto, mostrou respeito pela decisão de Ancelotti. "Eu vejo assim, o critério que foi adotado para não convocá-lo, só o Ancelotti sabe. Apenas ele sabe o que está construindo com essa nova Seleção. Se ele achou por bem não levá-lo agora, por algum motivo, a gente tem que respeitar isso. Eu acho que o Neymar também respeita isso", completou.

A ausência de Neymar foi explicada pelo próprio técnico da Seleção. Em coletiva na Granja Comary, Ancelotti confirmou que a decisão foi técnica, mas ressaltou o peso da questão física: "Ninguém pode discutir o nível técnico de Neymar. O que analisamos é sua condição física, mas também de todos os jogadores que estão aqui. Essa Seleção tem muita concorrência."

Neymar, por sua vez, garantiu estar bem. Depois do empate entre Santos e Fluminense, no domingo, o camisa 10 afirmou que não há problemas médicos que o impeçam de atuar. "Foi um edema no adutor, nada demais. Fiquei de fora por opção técnica mesmo, não tem nada a ver com condição física. Eu respeito a decisão do treinador."

Mesmo recuperado, o craque teve atuação discreta contra o Fluminense, reforçando o debate sobre seu momento atual. Ainda assim, para Micale, a importância do jogador vai além da fase.

"Não é querer engrandecer o Neymar, que ele está acima de tudo, mas ele não precisa provar algo a niinguém, a gente sabe o que ele pode render. Eu vi uma entrevista do Ancelotti falando sobre isso, não se questiona tecnicamente o que o Neymar pode oferecer para a Seleção, questiona talvez o momento que ele está se reconstruindo novamente fisicamente, tecnicamente, muito tempo parado. Então, eu acho que o Neymar é imprescindível, eu acho que ele ainda é o jogador que pode fazer diferença para a gente", finalizou.