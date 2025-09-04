Topo

Esporte

Sinner vence Musetti e pega Auger-Aliassime na semifinal do US Open

04/09/2025 00h55

Em um duelo de italianos, encerrado já na madrugada desta quinta-feira, Jannik Sinner venceu o compatriota Lorenzo Musetti pelas quartas de final do Aberto dos Estados Unidos. O cabeça de chave número 1 ganhou por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/4 e 6/2. Na semi, enfrentará o canadense Félix Auger-Aliassime.

Sinner não teve maiores dificuldades diante de Musetti e precisou de apenas duas horas para resolver o jogo. Eficiente, o número 1 do mundo aproveitou cinco das seis chances para quebrar o serviço do adversário e conseguiu manter seu saque durante todo o jogo.

Em busca de um lugar na decisão do Grand Slam norte-americano, Sinner enfrentará Félix Auger-Aliassime, cabeça de chave número 25. Em mais um jogo disputado na quarta-feira, ele eliminou o australiano Alex de Minaur com parciais de 4/6, 7/6 (9-7), 7/5 e 7/6 (7-4).

Auger-Aliassime leva vantagem no confronto direto com Sinner, já que venceu dois dos três embates anteriores pelo Circuito da ATP. Um dos duelos foi disputado nesta temporada: pelas quartas de final do Masters 1.000 Cincinnati, o italiano ganhou com parciais de 6/0 e 6/2.

A outra semifinal do Aberto dos Estados Unidos também já está definida. O espanhol Carlos Alcaraz,, algoz do tcheco Jiri Lehecka nas quartas, enfrentará o sérvio Novak Djokovic, que eliminou Taylor Fritz, último representante norte-americano a cair no torneio.

