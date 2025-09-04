Sem dó de compatriota, Sinner domina e volta à semi do US Open

Jannik Sinner está de volta às semifinais do US Open. O atual campeão do torneio e número 1 do mundo anotou uma vitória maiúscula na sessão noturna desta quinta-feira, passando por cima do compatriota Lorenzo Musetti (23 anos, #10 do mundo). Arrasador no começo, Sinner salvou todos os sete break points que encarou, não teve o saque quebrado e triunfou por 6/1, 6/4 e 6/2.

Com o resultado, Sinner agora tem a terceira maior sequência de vitórias em quadra dura nos torneios do Grand Slam. São 26 triunfos consecutivos, o que iguala a marca obtida por Novak Djokovic em 2015-16 e a série de Ivan Lendl em 1985-88. As únicas sequências mais longas são a de Roger Federer (40, 2005-08) e outra de Djokovic (27, 2011-12).

O atual campeão do US Open e vencedor das últimas duas edições do Australian Open tenta não só levantar seu segundo troféu em Nova York como luta para manter-se como número 1 do mundo. Para seguir no topo, Sinner precisa de uma resultado melhor do que o de Carlos Alcaraz, atual vice-líder do ranking. Se os dois alcançarem a final, o campeão do US Open também será o número 1 na próxima segunda-feira.

O adversário de Sinner nas semifinais será o canadense Félix Auger-Aliassime (#27), que avançou nesta quarta-feira ao fazer 4/6, 7/6(7), 7/5 e 7/6(4) sobre o australiano Alex de Minaur (#8). Auger-Aliassime e Sinner duelaram recentemente nas quartas de final do Masters 1000 de Cincinnati, e o italiano levou a melhor com facilidade: 6/0 e 6/2.

Como aconteceu

Sinner foi arrasador no começo. Impondo seu jogo agressivo e atacando Musetti sem aliviar, o número 1 do mundo deixou o compatriota sem opções e abriu a partida somando duas quebras de saque e deixando o placar em 5/0. Lorenzo só conseguiu sair do zero no sexto game, mas era tarde para mudar a parcial, que terminou em 6/1 para Jannik.

O segundo set foi bem diferente. Musetti passou a sacar melhor, encaixando mais de 70% de seus primeiros serviços e limitando o poder ofensivo do compatriota. O jogo seguiu sem quebras até o nono game, quando Sinner brilhou sob pressão. Venceu um rali subindo à rede, disparou um winner após alcançar uma curtinha e, quando teve um break point, contou com uma dupla falta de Musetti. O número 1 não perdoou e confirmou o serviço em seguida para fazer 6/4.

O terceiro set foi um show de break points salvos por Sinner. Depois de quebrar Musetti no início, o número 1 salvou quatro break points e abriu 2/0. Mais tarde, no sexto game, salvou mais um par. Foi a última chance de Musetti. No sétimo game, após uma espetacular direita vencedora na paralela, Sinner anotou mais uma quebra, abriu 5/2 e fechou o duelo em seguida.