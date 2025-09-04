Seleção Brasileira volta ao Maracanã após partida polêmica com a Argentina

Brasil e Chile se enfrentam na noite desta quinta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). O jogo marca o retorno da Amarelinha ao maior templo do futebol brasileiro, palco do polêmico duelo com a Argentina, em novembro de 2023.

Naquela ocasião, a Seleção Brasileira sofreu sua primeira derrota como mandante na história das Eliminatórias Sul-Americanas. Diante de mais de 70 mil pessoas, o time então comandado por Fernando Diniz foi superado por 1 a 0, com gol de cabeça do zagueiro Nicolás Otamendi, ainda no segundo tempo.

O clima, no entanto, já havia azedado antes mesmo da bola rolar. Durante a execução dos hinos nacionais, torcedores brasileiros e argentinos entraram em confronto em um dos setores do estádio. As provocações rapidamente se transformaram em agressões físicas, com cadeiras e outros objetos sendo arremessados.

A confusão obrigou a intervenção de seguranças e, em seguida, da Polícia Militar, que formou uma barreira para separar os grupos.

Diante da violência, jogadores da Argentina se aproximaram das arquibancadas na tentativa de acalmar a situação, e, em seguida, toda a equipe deixou o gramado e foi para o vestiário. Parte dos atletas brasileiros também se dirigiu ao local da briga para tentar conter os ânimos.

Oito pessoas acabaram detidas e algumas precisaram de atendimento médico, inclusive duas que foram socorridas no posto de saúde do estádio.

Após cerca de 30 minutos de paralisação, os argentinos retornaram a campo sob vaias intensas, especialmente direcionadas a Lionel Messi. O duelo, então, teve início com atraso, mas terminou com vitória da equipe visitante.