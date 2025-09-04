Casão: Se Messi quiser se despedir hoje, Venezuela está em maus lençóis

A despedida de Lionel Messi de competições oficiais em solo argentino pode custar caro ao sonho da Venezuela da classificação inédita à Copa do Mundo, afirma Walter Casagrande no UOL News Esporte.

Messi confirmou que fará hoje, às 20h30 (de Brasília), no Monumental de Núñez, sua última partida oficial em território argentino, mobilizando torcida e comissão técnica. A presença do capitão na Mundial do ano que vem ainda não está confirmada.

Primeiro, vai ser emotivo. Quem vai jogar lá é a Venezuela, que precisa ter resultado. Se o Messi quiser se despedir de verdade, a Venezuela está em maus lençóis hoje. A seleção do Venezuela vai dizer: 'justo com a gente?'. Primeira Copa que a gente tem chance, nós vamos na despedida do Messi. Casagrande

A Argentina chega como líder disparada na rodada final das Eliminatórias e já pensa na Copa. Sétima colocada, a Venezuela luta para se manter onde está e ir à repescagem.

Arnaldo: Vitória sobre o Brasil mudou aura da Argentina

A Copa América de 2021 vencida pela Argentina sobre o Brasil é o marco inicial da era vitoriosa de Messi na seleção, analisou Arnaldo Ribeiro.

Segundo ele, o título no Maracanã consolidou Messi como líder e mudou a "aura" da equipe, que se tornou campeã mundial no ano seguinte.

Como mudou a história da seleção argentina de cinco anos pra cá. Porque com Messi na seleção há muito tempo, a Argentina não ganhava nada. Aquela Copa América, na pandemia, que só pôde ser realizada no Brasil porque o Brasil topou, muda a história da seleção argentina do Messi.

Você vê como é. A vitória sobre o Brasil, que nunca perdia para a Argentina, no Maracanã, com gol do Di Maria, com o título, e o Messi sendo recebido depois como o herói com aquela taça. Arnaldo Ribeiro

O triunfo sobre o Brasil encerrou um longo jejum de títulos da Argentina. Dali em diante, jogadores como De Paul, Lautaro Martínez e Julián Álvarez ganharam protagonismo.

"A partir dali, houve um estalo. Aquilo deu um grau de confiança e coletividade à seleção argentina inimaginável, a ponto do time, se você observar, não depender mais do Messi. Esse é o melhor dos mundos", disse Arnaldo Ribeiro.

