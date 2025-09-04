São Paulo vai se reunir com Crespo para decidir se segue busca por camisa 9

Depois da frustração com Marcos Leonardo, a diretoria do São Paulo vai definir em conjunto com o técnico Hernán Crespo se vai seguir a busca por um centroavante livre no mercado.

O que aconteceu

A diretoria do clube tem uma reunião agendada com Hernán Crespo para discutir o tema. O São Paulo perdeu três centroavantes por lesão ligamentar na temporada: Calleri, Ryan Francisco e André Silva.

Depois da frustração com Marcos Leonardo, o Tricolor teria de buscar atletas livres no mercado. O centroavante fez todo esforço possível para conseguir sua liberação, mas o Al-Hilal barrou a saída.

Mesmo com a janela de transferências brasileira fechada, o São Paulo pode inscrever jogadores que estejam livres no mercado. Ou seja, para poder ser contratado pelo Tricolor, o atleta não pode ter vínculo com nenhum clube, como por exemplo atletas que não renovaram contrato no final desta temporada europeia.

O prazo máximo para inscrição de jogadores no Brasileirão é o dia 3 de outubro. Na Libertadores, o clube pode mudar a lista de inscritos a cada fase, até a semifinal.

O São Paulo contratou de Emiliano Rigoni a pedido de Hernán Crespo, mas no argentino não é um centroavante. Atualmente, o time conta apenas com Dinenno como um 9 de origem.