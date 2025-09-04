Arnaldo: São Paulo não tem condições de contratar um Memphis Depay

As dificuldades financeiras impedem o São Paulo de buscar um camisa 9 de peso que esteja livre no mercado, afirmou Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte.

Segundo o comentarista, nomes como Memphis Depay — contratado pelo Corinthians em setembro do ano passado após o fim da janela — estão fora da realidade do Tricolor.

Vamos imaginar um 9 livre no mercado. Sabe quem estava livre no mercado nessa altura e foi contratado pelo futebol brasileiro? Memphis Depay. Ele foi contratado depois do fechamento da janela porque estava livre. Quanto custa Memphis Depay até hoje ao Corinthians? Porque um 9 qualquer, livre no mercado, ele vai custar muito mais do que o Marcos Leonardo custaria por mês pro São Paulo. E o São Paulo não tem dinheiro pra isso. Arnaldo Ribeiro

O comentarista explicou que a tentativa por Marcos Leonardo, que se estendeu até as últimas horas da janela, era única em termos financeiros para o São Paulo.

Agora, com a chegada de Emiliano Rigoni, Crespo deve tentar montar seu ataque com o que já tem à disposição.

O Marcos Leonardo tinha topado receber um salário simbólico no São Paulo até o final do ano. Então, resumindo, o São Paulo dificilmente vai contratar mais algum jogador. O que é mais provável de acontecer agora é o Crespo, com a chegada do Rigoni e de outros que chegaram mais recentemente, como o Dineno, o Tápia, ele procure soluções para essa ausência do André Silva no elenco que tem. E não necessariamente com uma contratação. Arnaldo Ribeiro

"O São Paulo perdeu a janela. Ao esperar o Marcos Leonardo até o fim, ele talvez tenha perdido a oportunidade de tentar um plano B. E, curiosamente, acho que qualquer plano B a essa altura vai custar mais caro que o Marcos Leonardo custaria, porque o jogador tinha topado uma condição atípica para jogar por quatro meses no São Paulo", disse ele.

Casagrande sugere Diego Costa

Diego Costa seria uma alternativa possível para o São Paulo, sugeriu o colunista Walter Casagrande.

Por estar sem clube, o atacante de 36 anos não exigiria salários altos e ainda tem um perfil de Libertadores.

Vou sugerir um centroavante livre no mercado, que eu tenho certeza que não ganharia muito. Porque não faz sentido ele ganhar muito, porque ele está sem clube e não joga há um tempinho: Diego Costa.

O Diego Costa tá livre no mercado e não tem motivo algum pra pedir nem perto do que o Memphis ganha. Eu acho que ele aceitaria um contrato razoável, até porque ele tá afim de jogar. O Diego Costa é um centroavante de área, brigador, um cara que luta, que não tem problemas de condição física e tá no mercado.

Na Libertadores, é um cara importante dentro da área, um cara que briga, que chega junto, cabeceador, um cara que faz o pivô. Pode ser legal.

Walter Casagrande

