Santos vê Arão contribuir mesmo lesionado e mantém confiança no volante

Contratado no começo de julho, Willian Arão ainda não conseguiu emplacar uma sequência no Santos. O volante sofre com um edema e soma poucos minutos em campo com a camisa alvinegra. Mesmo assim, a diretoria vê o jogador de 33 anos como peça importante.

O executivo de futebol Alexandre Mattos revelou que o próprio atleta está incomodado com a situação, mas revelou bastidores de como ele está ajudando nos bastidores, mesmo afastado dos gramados.

"O próprio Arão está incomodado de ainda não ter conseguido contribuir, mas temos confiança enorme. Ele vem contribuindo no vestiário. No último jogo, no retorno do Zé Ivaldo, o Arão pegou ele no vestiário por 10, 15 minutos para conversar. Tenho certeza que ajudou muito na confiança do Zé. Tenho certeza que ele vai nos ajudar bastante, está quase pronto, é uma questão médica. Não é nada grave, mas é uma coisa que vem incomodando", disse.

Mattos também garantiu que Arão chegou à Vila Belmiro sem contusão alguma.

"Ele jogou contra o Flamengo. Ele não iria entrar machucado. Ele não veio com lesão. Os jogadores só entram em campo 100%. O histórico dele é de poucas lesões. Ele teve um edema numa região específica e rara. Isso vem incomodando, mas temos certeza que ele vai nos ajudar. Ele vem alternando bons momentos com alguns de dor. Isso está dificultando. Ele até se colocou à disposição no último jogo, mas o Vojvoda pediu para ele recuperar mais. Expectativa é que ele esteja contra o Atlético-MG ou São Paulo", declarou.

Willian Arão jogou por apenas cinco minutos pelo Santos, na vitória de 1 a 0 sobre o Flamengo, na Vila Belmiro, no dia 16 de julho, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No dia 25 do mesmo mês, o Santos informou que o volante apresentou um edema muscular na região da panturrilha direita. Desde então, ele está entregue ao departamento médico. Atualmente, o clube alega que ele está em transição física.

Mesmo com a falta de jogos, Alexandre Mattos descartou qualquer possibilidade de Arão deixar o Alvinegro Praiano no momento.

"Não há a menor possibilidade do Arão sair. Ele está incomodado, sim, com essa situação. Ele quer jogar. Ele não veio aqui para receber o salário, veio para contribuir, acreditamos nele e confiamos nele. Confiamos no departamento médico que as coisas vão caminhar bem. Está se doando muito e vai contribuir logo mais para dar felicidade ao torcedor", finalizou.

Próximos jogos do Santos

Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)



Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)



Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)



Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)



Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)