Santos divulga programação para primeira semana de treinos da data Fifa; confira

O Santos divulgou, na manhã desta quinta-feira, a programação do elenco profissional de futebol para a primeira semana de data Fifa. O período de seleções teve início na última segunda-feira.

O elenco santista se reapresentou na última quarta-feira e dará sequência à preparação nos próximos dias. Nesta quinta, por exemplo, os jogares trabalharão em dois períodos no CT Rei Pelé.

Já na sexta-feira, a apresentação dos atletas está agendada para as 14h30 (de Brasília), com treino previsto para iniciar às 15h30. Por fim, no sábado, os atletas treinarão pela manhã, com as atividades começando por volta das 10h.

O Santos se prepara para o embate diante do Atlético-MG, agendado para o próximo dia 14 de setembro (domingo). A bola rola às 16h (de Brasília), no gramado da Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

Data Fifa pode fazer a diferença

A data Fifa pode ser essencial para Vojvoda no Santos. O treinador deve utilizar o período para entender melhor as características do elenco, além de ter maior tempo para conhecer os quatro novos reforços contratados pela diretoria.

Chegaram ao Santos os zagueiros Adonis Frías e Alexis Duarte, o meio-campista Victor Hugo e o atacante Lautaro Díaz. Destes, apenas Duarte ainda não trabalha com o grupo, uma vez que está representando o Paraguai na data Fifa. O defensor deve se reapresentar após os jogos de sua seleção.

Para este período de treinos, Vojvoda também terá a baixa do volante Tomás Rincón, convocado pela Venezuela para a disputa das Eliminatórias.

Veja a programação do Santos na primeira semana de data Fifa (horários de Brasília):

Quinta-feira (4)



Apresentação às 8h30 e treino às 9h30 no CT Rei Pelé.



Treino às 16h no CT Rei Pelé.

Sexta-feira (5)



Apresentação às 14h30 e treino às 15h30 no CT Rei Pelé.

Sábado (6)



Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.

Próximos jogos do Santos

Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(23ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)