Samuel Lino comenta sobre convocação para Seleção: "Eu não acreditei"

Neste último sábado, o atacante Samuel Lino foi convocado por Carlo Ancelotti para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Em um vídeo publicado no canal da CBF, o jogador contou que descobriu a notícia através de um amigo e que não acreditou de primeira.

"Foi uma surpresa, na verdade, porque já tinha saído a convocação. Infelizmente, o Matheus se machucou e eu pude entrar na vaga dele. No começo, eu não acreditei. Estava em casa descansando quando meu amigo me mandou uma mensagem", disse.

"Não esperava estar aqui pela primeira vez tão rápido, mas fico feliz de ter sido recompensado pelo meu trabalho", complementou.

Substituição na convocação

O atleta do Flamengo ocupou o lugar de Matheus Cunha, que sofreu uma contusão na última partida do Manchester United, na qual teve que ser substituído ainda no primeiro tempo.

A primeira partida do Brasil neste Data Fifa acontece nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Chile.

Sonho com a Seleção

Além disso, Samuel Lino comentou que sonhava com uma convocação para a Seleção Brasileira e que vai se empenhar ao máximo para ajudar seus companheiros de equipe.

"Estou encarando com muita tranquilidade e pensando em só aproveitar e desfrutar desse momento. Era um sonho e um objetivo que eu tinha e agora estar aqui é uma realização para mim", afirmou.

"Quero demonstrar para o Ancelotti que estou aqui para ajudar. (Vou) tentar me empenhar e ajudar os companheiros o máximo possível. Quero mostrar que estou comprometido e muito feliz com a oportunidade de estar aqui", finalizou Samuel Lino.