Sabalenka vence reedição da final e volta à decisão do US Open

Ano passado, Aryna Sabalenka e Jessica Pegula se encontraram na final do US Open, e a bielorrussa terminou a noite de sábado com o troféu nas mãos. Desta vez, o duelo aconteceu mais cedo - nas semifinais - mas a história foi quase a mesma. Sabalenka voltou a impor seu jogo ofensivo, bateu a americana de virada e saiu do Estádio Arthur Ashe com a vitória. Por 4/6, 6/3 e 6/4, a bielorrussa de 27 anos, atual #1 do mundo, garantiu sua volta à final do torneio nova-iorquino.

Em busca do bicampeonato em Nova York, Sabalenka disputará sua sétima final de um torneio do Grand Slam. Ela tem três títulos (US Open em 2024 e Australian Open em 2023 e 2024) e três vices (US Open em 2023, Australian Open em 2025 e Roland Garros em 2025). Aryna tentará também ser a primeira mulher a vencer o US Open em anos consecutivos desde Serena Williams, campeã em 2012, 2013 e 2014.

Sabalenka agora espera para conhecer sua adversária na final. A outra semi, marcada para encerrar a programação desta quinta-feira, coloca frente a frente a americana Amanda Anisimova e a japonesa Naomi Osaka.

Como aconteceu

Depois de um início parelho e sem chances de quebra, Sabalenka foi ao ataque e, com uma direita vencedora, tirou um game de saque de Pegula. A número 1 abriu 4/2, mas a tenista da casa venceu um par de trocas de bola e, quando Sabalenka fez uma dupla falta, Pegula devolveu a quebra. A torcida acordou, o jogo mudou, e a americana quebrou Sabalenka também no nono game, abrindo 5/4, com a chance de sacar para o set. Foi o que ela fez. Após uma curtinha e uma direita vencedora, Pegula viu Sabalenka errar um forehand e comemorou: 6/4.

A número 1 reagiu rápido. Manteve sua postura agressiva e, com dois winners seguidos de direita, quebrou Pegula no segundo game. Pouco depois, já liderava por 3/0. Desta vez, a americana não conseguiu reagir. Jessica até salvou um set point no oitavo game, mas Sabalenka confirmou seu serviço em seguida, fez 6/3 e forçou o terceiro set.

A bielorrussa começou a parcial decisiva em ótimo ritmo, quebrando o saque de Pegula mais uma vez. A americana tentou o possível e, mesmo somando bons números (mais winners do que erros não forçados), não conseguia devolver a quebra. As chances apareceram depois do sexto game, mas a número 1 foi brilhante ao salvar três break points no sexto game e mais um no oitavo. No décimo game, com Sabalenka sacando e 5/4, Pegula não teve outras oportunidades.