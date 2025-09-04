Rogério Ceni já está entre os maiores técnicos do Brasil? Lavieri analisa

Após a goleada do Bahia sobre o Confiança-SE no jogo de ida da final da Copa do Nordeste, Danilo Lavieri avaliou, no Fim de Papo, se o técnico Rogério Ceni já pode ser apontado entre os melhores do Brasil.
Além de ter o título da Copa do Nordeste encaminhado, o Bahia foi campeão baiano em 2025 e faz ótima campanha no Brasileirão, com 36 pontos em 20 jogos, e o quarto lugar na tabela, além de estar vivo na Copa do Brasil - e com vantagem mínima sobre o Fluminense nas quartas de final.
Por outro lado, a equipe caiu na fase de grupos da Copa Libertadores da América e acabou eliminada nos playoffs da Copa Sul-Americana diante do América de Cali (COL).
O Rogério Ceni precisa mostrar um trabalho que tenha começo, meio e fim. Ou que tenha, ao menos, um meio com um auge. Um trabalho que a gente olhe e fale: 'Que legal! Chegou lá'. Ele faz um bom trabalho no Bahia, mas a eliminação na Sul-Americana é muito decepcionante.
Danilo Lavieri
