Precisa de teste? Rivaldo repete Ancelotti ao abordar situação de Neymar

Fora de lista de Ancelotti, camisa 10 foi defendido por ex-meia pentacampeão - Montagem UOL
Fora de lista de Ancelotti, camisa 10 foi defendido por ex-meia pentacampeão Imagem: Montagem UOL
do UOL

Do UOL, em São Paulo

04/09/2025 10h00

Pentacampeão do mundo, Rivaldo minimizou a ausência de Neymar entre os convocados para os dois próximos jogos do Brasil nas Eliminatórias Sul-Americanas, contra Chile e Bolívia.

Precisa de teste?

O ex-meia repetiu o discurso adotado por Carlo Ancelotti, técnico da seleção: o camisa 10 não precisa ser testado. Neymar ficou fora da lista, segundo a CBF, por um "pequeno problema" físico.

Rivaldo disse ainda que o astro terá tempo para ganhar ritmo nas próximas partidas do Santos, que tem uma sequência de jogos do Brasileirão até o final da temporada. O pentacampeão deu entrevista ao site da Betfair.

Neymar não precisa de teste. Ele já mostrou que joga tranquilamente pela seleção. Agora, no Santos, ele vai ter vários jogos para ganhar ritmo e se preparar ainda mais. Tenho certeza de que, nesse tempo, ele vai chegar 100% para buscar a vaga e ser titular dessa seleção do Ancelotti Rivaldo, em entrevista à Betfair

O que mais Rivaldo falou?

Atual momento da seleção. "Vejo o Brasil forte nestes próximos jogos. A equipe vai buscar manter o bom momento rumo à Copa. Então, espero que faça um bom jogo. Tem tudo para ir bem no Maracanã e também contra a Bolívia, mesmo com a dificuldade da altitude. Acredito que, pela qualidade dos jogadores, o Brasil tem condições de conseguir as duas vitórias."

Ambiente renovado. "Com a chegada do Ancelotti, muitas coisas ficaram para trás. Eles esqueceram o que acontecia fora de campo,. Hoje, todo mundo pensa na forma como ele vai armar a equipe e nos jogadores que vêm sendo convocados. O Brasil está em um momento bem melhor do que antes."

Kaio Jorge. "Ele vem fazendo a diferença no Cruzeiro. É artilheiro, sabe fazer gols e merece esse espaço. Só que é preciso olhar o todo: não dá para, em apenas um jogo, concluir que deve ou não voltar à seleção. Ele tem potencial, tem tempo para se firmar e buscar uma vaga na Copa do Mundo."

