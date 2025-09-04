Rigoni faz exames e deve ter primeiro contato com Crespo nesta sexta-feira

Emiliano Rigoni já iniciou o processo de reapresentação ao São Paulo. O atacante, que retorna ao clube após passagem pelo León, do México, desembarcou em solo brasileiro na madrugada desta quinta-feira e deu início aos trâmites para se integrar ao elenco tricolor.

"O atacante Rigoni, que desembarcou no Brasil na madrugada de hoje vindo do México, onde defendia o Leon, realizou exames médicos no período da tarde no hospital Albert Einstein e nesta sexta-feira deverá ter seu primeiro contato com o técnico Hernán Crespo e com seus companheiros", publicou o Tricolor.

A expectativa é que o argentino esteja à disposição já para o duelo contra o Botafogo, no domingo (14/09), no Morumbis, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto servirá também como preparação para a ida das quartas de final da Copa Libertadores, contra a LDU, em Quito.

Rigoni chega em um momento de baixa no setor ofensivo são-paulino, que sofre com três desfalques por lesão: Calleri, André Silva e Ryan Francisco. Desta forma, ele terá espaço para ganhar minutagem e ajudar o time na sequência da temporada.

Com histórico de boas atuações sob o comando de Crespo em sua primeira passagem (2021-2022), Rigoni é visto como peça importante para os compromissos decisivos da temporada.