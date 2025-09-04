Raphinha com a 10 e João Pedro como camisa 9; veja provável time do Brasil

Carlo Ancelotti encerrou a preparação da seleção brasileira para o confronto desta quinta-feira (04), contra o Chile, e já definiu quem serão os 11 jogadores que comecarão a partida.

O que aconteceu

O UOL apurou que o técnico usará a mesma escalação que treinou ao longo da semana e definiu a numeração das camisas. O time será: Alisson (1); Wesley (2), Marquinhos (3), Gabriel Magalhães (4) e Douglas Santos (6); Casemiro (5), Bruno Guimarães (8) e Raphinha (10); Estevão (7), João Pedro (9) e Gabriel Martinelli (11).

Uma das principais novidades é João Pedro no centro de ataque. O atacante vive ótima fase, tendo se destacado na conquista da Copa do Mundo de Clubes pelo Chelsea, foi eleito o jogador do mês de agosto da equipe pela torcida dos Blues, e terá ao seu lado dois colegas de Premier League.

Wesley também cavou lugar no time titular, ficando com a vaga de Vanderson. O ex-Flamengo deixou a Gávea nesta janela rumo à Roma, da Itália.

O setor defensivo foi bastante alterado. Apenas Marquinhos foi mantido, enquanto Gabriel Magalhães volta a completar a dupla de zaga, com o estreante Douglas Santos aberto pela lateral esquerda.

No meio de campo, Raphinha é quem deverá funcionar como articulador. Já a dupla de volantes Casemiro e Bruno Guimarães foi mantida.

As seleções entram em campo às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã. O Brasil já está classificado para a próxima edição da Copa do Mundo, enquanto o ocupa a lanterna das classificatórias.