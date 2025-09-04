Raphael Machado Leite ganha prova internacional a 1,50m no Clube Hípico de Santo Amaro
A primeira prova Internacional, a 1.50m, no 90º Aniversário do Clube Hípico de Santo Amaro, foi muito bem disputada no início da noite desta quinta-feira. Penúltimo em pista, Raphael Machado Leite, com Special Marathon Curiano van Maarle Z, zerou em 36s69, batendo a marca do atual campeão pan-americano Stephan Barcha com Chantily JMen, que zerou em 36s35, resultado que lhe garantiu o segundo posto.
A prova valeu como preparatória para o GP Internacional, a 1.60m, que acontece neste domingo, e contou com 21 conjuntos, entre os quais seis zeraram e quatro efetivamente largaram no desempate idealizado pelo course-designer olímpico Guilherme Jorge.
A terceira colocação coube a Charlie Bays com Ninety Stone Pullman, pela África do Sul, percurso limpo, 36s46. Em quarto lugar, chegou Stephan, desta feita, com Chevaux Goldfinger, que, em ritmo mais cauteloso, preparando-se para o GP, cruzou a linha de chegada sem faltas, em 36s46.
Em mais uma classificação na competição, Damian Ancic, tricampeão argentino e vencedor da prova Internacional a 1.40m, com Cadillac, emplacou em quinto lugar, com duas faltas. Em sexto lugar, teve empate entre os dois conjuntos que pouparam seus cavalos no desempate: Raphael, com Special Marathon Nina Blue M Secco, vice no GP Longines no 35º Indoor SHP, e Juliano Carlos com JP Kriska, terceiro no GP Longines.
"Eu monto o Curiano, de propriedade da equipe Special Marthon, do Daniel Aguiar, há pouco mais de três meses. Além dele, mais alguns cavalos que vieram da Europa estão me surpreendo pela qualidade e a rapidez que eles se adaptaram aqui comigo. Então, já é a segunda vitória com ele. Ganhou a Copa Ouro no Indoor, agora já subimos de altura e vencemos de novo. É um cavalo que gera bastante expectativa para a equipe inteira", destacou Raphael Machado Leite, 39, paraibano radicado em São Paulo.
O GP, a 1.60m, é válido pela oitava de 11 etapas do ranking brasileiro Senior Top 2025 e seletiva da Liga Sul-americana para a final da Copa do Mundo 2026, no Texas. Após a sétima, o atual campeão pan-americano e cavaleiro olímpico Stephan Barcha estava na liderança do ranking com 237 pontos, seguido de perto por Raphael Machado Leite, com 231 pontos.
Ao todo, são 37 as provas, desde 1 a 1.60 metro, com premiação total de R$ 608 mil, disputadas em três pistas. Nesta sexta-feira, será realizada a Copa Ouro, a 1.40m. No sábado, o GP Internacional está agendado para às 18h (de Brasília). No domingo, o tradicional Clássico, a 1.45m, terá premiação de R$ 100 mil.