Rampage revela que cortou relações com filho após polêmica: "Desonrou meu nome"

A chocante agressão de Raja Jackson, filho do ex-campeão meio-pesado (93 kg) do UFC Quinton 'Rampage' Jackson, a um lutador de telecatch durante um evento da modalidade, promovido pela 'KnokX Pro Wrestling', há cerca de uma semana e meia, continua repercutindo no mundo das lutas. Desta vez, o assunto do momento parece ser o status atual do relacionamento entre o agressor e seu pai.

Isso porque, apesar de bancar os advogados de defesa do filho e tentar, de alguma forma, minimizar as pesadas críticas sofridas pelo jovem de 25 anos, Rampage Jackson decidiu cortar relações com Raja - pelo menos por ora. De acordo com o veterano, em recente participação no 'The Ariel Helwani Show', o fato de seu herdeiro ter se envolvido em um incidente que pode, por tabela, manchar seu nome contribuiu para sua decisão de se distanciar dele.

"Eu não quero saber do Raja neste momento. Estou bravo com ele. Eu estou aqui para as suas despesas judiciais, mas Raja quer ser um adulto, ele quer fazer as coisas do jeito dele. Ele não aceita meus conselhos, não posso obrigá-lo a fazer nada. Veja bem, ele é meu filho, eu o amo profundamente, mas ele desonrou o meu nome. Não consigo nem colocar em palavras o quanto estou chateado com meu filho. Ele desonrou meu nome. Estou nesse esporte há muito tempo, e quando ele fez o que fez, tudo dizia: 'Filho de Rampage do MMA'. Esse é o meu nome, c***. Eu não faço essa m***. Não saio por aí batendo em pessoas nas ruas", ponderou o ex-campeão do UFC.

O afastamento entre pai e filho, no entanto, não deve ser permanente, segundo o próprio veterano. Mas, por enquanto, Rampage Jackson garante que se manterá ao lado do filho apenas para auxiliá-lo nas possíveis implicações jurídicas que o caso pode ter.

"Não estou deserdando ele para sempre. Só não falei com ele. Falei com ele depois que a m*** aconteceu, e ele escondeu o fato que ele fez isso. Ele colocou meus outros filhos em perigo. Não estou dizendo que nunca mais vou falar com ele de novo, eu só não consigo falar com ele agora. Eu só preciso de um tempo. Estou lidando com os advogados dele, mas estou muito decepcionado com Raja", finalizou Rampage.

Relembre o caso

No último dia 23 de agosto, Raja Jackson agrediu de forma brutal um lutador de telecatch. Na ocasião, o jovem de 25 anos invadiu o ringue do evento promovido pela 'KnokX Pro Wrestling', na Califórnia (EUA), e aplicou uma queda em Stewart Smith, conhecido no ramo como 'Syko Stu', o deixando inconsciente. Na sequência, mesmo com o desafeto desacordado, o filho de Rampage Jackson desferiu mais de 20 socos no rosto do homem, até ser contido por outros membros do show.

As cenas rapidamente viralizaram na internet e foram veiculadas pelo próprio agressor, que estava em 'live' na plataforma de streaming 'Kick'. Posteriormente, novas imagens anteriores ao ataque surgiram nas redes sociais, em uma tentativa de compreender a ação de Raja. Momentos antes do evento, o filho de Rampage teve um encontro pouco amistoso justamente com 'Syko Stu', que chegou a atingi-lo com uma lata de cerveja. Porém, segundo pessoas próximas à situação, o momento teria sido combinado para apimentar o roteiro do confronto posterior. Tudo, no entanto, acabou saindo de controle.

