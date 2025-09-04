Topo

Programação do GP da Itália de F1: onde assistir

04/09/2025 09h25

O Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1 acontece neste fim de semana em Monza, tradicional circuito localizado ao norte de Milão. Onde assistir ao evento: nos canais do grupo Bandeirantes e a F1TV (confira lista detalhada abaixo).

Treinos na Itália

A programação oficial começa na sexta-feira (5) com duas sessões de treinos livres: a primeira marcada para às 8h30 e a segunda às 10h.  No sábado (6), os pilotos voltam à pista às 7h30 para o último treino livre antes da classificação, que será realizada a partir das 11h. Será a chance das equipes ajustarem seus carros para um dos traçados mais rápidos do calendário.

Corrida no domingo

A corrida está programada para o domingo (7), com largada às 10h (horário de Brasília), em um total de 53 voltas no circuito de 6,793 km ou até duas horas de prova. Conhecido como "Templo da Velocidade", Monza promete mais uma disputa eletrizante, fundamental na luta pelo título da temporada 2025. A expectativa é de que o GP reúna grande público nas arquibancadas e proporcione momentos decisivos na reta final do campeonato.

?? Programa do Grande Prêmio da Itália de F1

? Sexta-feira

  • 08h30 - 09h30 (Brasília): Treinos Livres 1

    Onde assistir: BandSports (canal pago) e F1TV (streaming)

  • 10h00 - 11h00 (Brasília): Treinos Livres 2

    Onde assistir: BandSports (canal pago) e F1TV (streaming)

? Sábado

  • 07h30 - 08h30 (Brasília): Treinos Livres 3

    Onde assistir: BandSports (canal pago) e F1TV (streaming)

  • 11h00 - 12h00 (Brasília): Classificação

    Onde assistir: Band (tv aberta), BandSports (canal pago) e F1TV (streaming)

? Domingo

  • 10h00 (Brasília): Largada do Grande Prêmio (53 voltas de 6,793 km ou duas horas de corrida)

    Onde assistir: Band (tv aberta) e F1TV (streaming).

