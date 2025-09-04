PVC: Caso de Bruno Henrique é mais criminal do que esportivo

O caso de Bruno Henrique é mais grave na esfera criminal do que na esportiva, avalia o comentarista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

Para PVC, o julgamento de hoje pode ser decisivo para o futuro do futebol brasileiro diante das apostas esportivas.

A gente está discutindo a esfera esportiva, mas é muito importante discutir a esfera criminal. Ele tem uma acusação e vai a julgamento na esfera esportiva, pode pegar de 360 a 720 dias se condenado ou ele pode ser absolvido. Ninguém aqui tem que condenar o Bruno Henrique previamente, mas é muito importante na esfera esportiva e é mais importante o que vai acontecer na esfera criminal. É muito valioso olhar os exemplos que vai haver sobre a conduta dos atletas no mercado de apostas. PVC

O problema fundamental é que o caso é muito mais criminal do que esportivo. O Flamengo pode dizer assim: a gente tinha combinado que ele ia tomar o cartão, porque era o segundo e o jogo seguinte era mais fácil, mas a questão central é criminal. E de novo, ninguém está acusando o Bruno Henrique de crime, a não ser a promotoria. Ele foi indiciado. PVC

PVC ressaltou que os julgamentos esportivo e criminal são independentes, mas podem acabar se influenciando, o que seria um equívoco.

"O julgamento de hoje vai interferir no julgamento criminal. Se ele for absolvido, e eu acho plausível ele ser absolvido, porque ele não prejudicou o Flamengo, mas aí você levar isso para a esfera criminal, na minha opinião, é um equívoco. Ao informar alguém que apostou e ganhou dinheiro com aposta, se isso aconteceu, ele prejudicou outros apostadores."

"Então, eu acho absolutamente pertinente ele ser absolvido na esportiva e condenado na criminal. Ao mesmo tempo, eu acho que o resultado da esportiva vai servir de defesa na criminal e não deveria. São coisas diferentes", disse PVC.

O atacante do Flamengo é acusado de fraude esportiva ao supostamente forçar um cartão amarelo para beneficiar apostadores, incluindo familiares, em partida contra o Santos pelo Brasileirão de 2023.

O caso é analisado tanto pelo STJD, onde Bruno Henrique pode ser suspenso por até dois anos, quanto pela Justiça Criminal.

