Privilegiado? Imavov questiona posição de destaque de Caio Borralho no UFC Paris

04/09/2025 11h19

No próximo sábado (6), Nassourdine Imavov e Caio Borralho se enfrentam na luta principal do UFC Paris. E, mesmo a poucos dias do combate que lidera o show na França, o 'atleta da casa' segue insatisfeito com as condições impostas pela empresa. Mais precisamente com a oportunidade, em seu entendimento não merecida, dada pelo Ultimate ao seu próximo adversário, o brasileiro representante da 'Fighting Nerds'.

Durante o 'media day' do evento, Imavov questionou o merecimento de Borralho em enfrentá-lo neste momento. Para além de uma questão de ranking, em que o russo naturalizado francês é o segundo colocado dos pesos-médios (84 kg) e Borralho figura apenas na sétima posição, Nassourdine citou o longo período de inatividade do brasileiro para indicar que o mesmo está sendo, de certa forma, privilegiado com o combate no UFC Paris. Recentemente, Reinier de Ridder opinou algo similar, ao questionar o merecimento de Caio por um 'title shot'.

"Ele (Borralho) merece (essa luta)? Não concordo com isso. Por que ele merece? Por qual motivo? O que ele fez para isso? Já faz um ano desde a última vez que ele lutou. Ano passado ele lutou duas vezes. Ele não merece mais do que o De Ridder. De Ridder merece mais do que ele. Entende o meu ponto? Por qual razão (ele está aqui)? Por que ele é tão privilegiado? Ele é um puxa-saco", opinou Nassourdine, segundo transcrição do site 'MMA Junkie'.

Duelo divide opinião de ex-campeões

Colocando frente a frente dois atletas embalados por bons resultados nas últimas rodadas, a luta principal do UFC Paris tende a ser bastante equilibrada, como demonstram as projeções das principais casas de apostas. E prova disso é que o desfecho do combate divide opiniões não só entre fãs, mas também entre nomes de destaque da categoria. Os ex-campeões Israel Adesanya e Robert Whittaker discordaram de quem sairá com o braço erguido no sábado. Enquanto 'Izzy' apostou suas fichas em Caio Borralho, 'The Reaper' projetou que Imavov deve levar a melhor no confronto.

