Primeiro gol de Estêvão pela seleção tem coincidências com Vini Jr.

Estêvão comemora gol do Brasil sobre o Chile, no Maracanã - Thiago Ribeiro/AGIF
Estêvão comemora gol do Brasil sobre o Chile, no Maracanã Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

Estêvão fez hoje o primeiro gol pela seleção brasileira. E o enredo tem algumas semelhanças com Vini Jr.

Assim como o atacante do Real Madrid, o primeiro gol de Estêvão com a amarelinha saiu no Maracanã.

O adversário também é o mesmo: o Chile, em jogo pelas Eliminatórias.

A diferença é que Estêvão precisou da metade dos jogos de Vini para balançar as redes pela primeira vez. O atacante do Chelsea chegou ao sexto jogo pela seleção. Vini balançou as redes no 12º.

A jogada do gol de Estêvão começou com Douglas Santos pela esquerda, teve uma finalização de Raphinha. Aí, Estêvão aproveitou o rebote, quase dentro do gol, aos 38 minutos do primeiro tempo.

Como ele se encaixa no time

Estêvão foi uma das apostas de Ancelotti na formação ofensiva do Brasil, com quatro atacantes. Até o jogo contra o Chile, ele tinha somado 114 minutos em ação pela seleção, segundo dados da CBF.

Ele ocupou a mesma faixa de campo dos tempos de Palmeiras, a ponta direita, e foi boa opção no primeiro tempo.

Isso fez com que Raphinha fosse o meia articulador, mais centralizado, combinando com o centroavante João Pedro.

