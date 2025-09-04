Possível saída de Patryck abre espaço para garoto Nicolas no São Paulo

A possível saída de Patryck do São Paulo pode abrir espaço para um novo talento vindo de Cotia: Nicolas Bosshardt. O lateral esquerdo de 18 anos é muito bem visto pela comissão técnica de Hernán Crespo e, inclusive, já foi relacionado para alguns jogos do time profissional.

O São Paulo negocia o empréstimo de Patryck ao Pafos FC, do Chipre. Recentemente, o clube cipriota contratou o zagueiro David Luiz, que estava no Fortaleza, e disputará a fase de liga da Champions League nesta temporada.

Enzo Díaz é o titular absoluto da lateral esquerda, enquanto Wendel figura como substituto direto do argentino. Nicolas Bosshardt, por sua vez, seria introduzido gradativamente nos jogos, sendo lapidado sem pressa por Hernán Crespo.

Nicolas é visto como um lateral de muito potencial no clube. Não à toa, ele assinou um novo contrato com o São Paulo válido até 2029, já que vinha sendo monitorado por clubes europeus como o Barcelona, da Espanha.

Neste ano, Nicolas e Samuel, outro jogador de Cotia, passaram por um período de treinamentos no time sub-21 do Stuttgart, da Alemanha, clube com quem o São Paulo tem parceria nas categorias de base, e também chamou atenção dos alemães.

Em 2024, o jogador foi eleito o melhor lateral esquerdo de sua categoria pelo jornal As, da Espanha.