Philadelphia Eagles x Dallas Cowboys: Veja onde assistir ao jogo pela temporada regular da NFL

A temporada regular 2025/26 da NFL vai começar! Antes do São Paulo Game desta sexta-feira, Philadelphia Eagles e Dallas Cowboys abrem a temporada nesta quinta. O jogo será realizado no Lincoln Financial Field, em Philadelphia, e começará a partir das 21h20 (de Brasília).

Onde Assistir

TV Fechada: SporTV 2



Streaming: NFL Game Pass e DAZN

Como chegam os Eagles

O Philadelphia Eagles é o atual campeão do Super Bowl, após ter vencido o Kansas City Chiefs por 40 a 22 na decisão da última temporada, em fevereiro.

Para este ano, a franquia de Philadelphia é novamente cotada como uma das favoritas para retornar ao Super Bowl. O time do quarterback Jalen Hurts manteve a base da temporada passada, com um elenco de recheado de grandes nomes como Saquon Barkley, AJ Brown e DeVonta Smith.

Joe Robbins / Alamy Stock Photo

Os Dallas Cowboys

Do outro lado, os Cowboys vivem um momento complicado nas últimas temporadas. A franquia tem tido dificuldade para chegar ao alto nível da liga atualmente.

Apesar disso, o elenco de Dallas possui bons nomes, como Dak Prescott, CeeDee Lamb e George Pickens. Na última temporada, os Cowboys somaram sete vitórias e 10 derrotas, ficando fora dos playoffs da NFL.

Crédito: Thurman James / Alamy Stock Photo

Principais jogadores do jogo

Os destaques do jogo ficam por conta de dois atletas do lado dos Eagles: o quarterback Jalen Hurts e o runningback Saquon Barkley. Hurts foi eleito o MVP do Super Bowl 2025, após conseguir dois passes para touchdown e liderar Philadelphia ao título.

Por sua vez, na pós-temporada de 2025, Saquon Barkley foi peça importantíssima dos Eagles. Em 4 jogos, o runningback conseguiu cinco touchdowns e alcançou 499 jardas corridas ao todo.