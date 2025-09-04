Paysandu x Volta Redonda pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas e prováveis escalações
Nesta sexta-feira, Paysandu e Volta Redonda se enfrentam em duelo válido pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para as 19h (de Brasília), no Mangueirão.
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas e escalação.
Onde assistir Paysandu x Volta Redonda ao vivo?
A partida terá transmissão ao vivo do Disney+.
Como o Paysandu chega para o confronto
Na Série B, o Paysandu vive momento delicado e não vence há sete jogos, ocupando a lanterna, com apenas 21 pontos. Na última rodada, o time foi derrotado pelo CRB, fora de casa.
Como o Volta Redonda chega para o confronto
Já o Volta Redonda não vence há cinco partidas e ocupa a vice-lanterna, com 23 pontos. Na última partida, a equipe perdeu para o Athletic, como mandante.
Estatísticas
Paysandu no campeonato
- 20ª posição
- 4 vitórias, 9 empates e 11 derrotas
- 20 gols marcados
- 29 gols sofridos
Volta Redonda no campeonato
- 19ª posição
- 5 vitórias, 8 empates e 11 derrotas
- 14 gols marcados
- 26 gols sofridos
Prováveis escalações
Paysandu: Gabriel Mesquita; Edilson, Thalisson, Thiago Heleno e Reverson; Anderson Leite, Leandro Vilela, Marcelinho, Marlon e Maurício Garcez; Diogo Barbosa (Denilson)
Técnico: Claudinei Oliveira
Volta Redonda: Jefferson; Gabriel Pinheiro, Fabrício e Lucas Adell; Jhonny, Raí, André Luiz e Sanchez; João Pedro, MV e Matheus Lucas.
Técnico: Rogério Correa
Arbitragem
- Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda
- Assistentes: Douglas Pagung e Pedro Amorim de Freitas
- VAR: Héber Roberto Lopes
Ficha técnica
Jogo: Paysandu x Volta Redonda
Campeonato: 25ª rodada da Série B do Brasileiro
Data: 05 de setembro de 2025, sexta-feira
Horário: 19h (de Brasília)
Local: Mangueirão, em Belém
Onde assistir: Disney+