Paysandu x Volta Redonda pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas e prováveis escalações

04/09/2025 20h00

Nesta sexta-feira, Paysandu e Volta Redonda se enfrentam em duelo válido pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para as 19h (de Brasília), no Mangueirão.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas e escalação.

Onde assistir Paysandu x Volta Redonda ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo do Disney+.

Como o Paysandu chega para o confronto

Na Série B, o Paysandu vive momento delicado e não vence há sete jogos, ocupando a lanterna, com apenas 21 pontos. Na última rodada, o time foi derrotado pelo CRB, fora de casa.

Como o Volta Redonda chega para o confronto

Já o Volta Redonda não vence há cinco partidas e ocupa a vice-lanterna, com 23 pontos. Na última partida, a equipe perdeu para o Athletic, como mandante.

Estatísticas

Paysandu no campeonato

  • 20ª posição

  • 4 vitórias, 9 empates e 11 derrotas

  • 20 gols marcados

  • 29 gols sofridos

Volta Redonda no campeonato

  • 19ª posição

  • 5 vitórias, 8 empates e 11 derrotas

  • 14 gols marcados

  • 26 gols sofridos

Prováveis escalações

Paysandu: Gabriel Mesquita; Edilson, Thalisson, Thiago Heleno e Reverson; Anderson Leite, Leandro Vilela, Marcelinho, Marlon e Maurício Garcez; Diogo Barbosa (Denilson)

Técnico: Claudinei Oliveira

Volta Redonda: Jefferson; Gabriel Pinheiro, Fabrício e Lucas Adell; Jhonny, Raí, André Luiz e Sanchez; João Pedro, MV e Matheus Lucas.

Técnico: Rogério Correa

Arbitragem

  • Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda

  • Assistentes: Douglas Pagung e Pedro Amorim de Freitas

  • VAR: Héber Roberto Lopes

Ficha técnica 

Jogo: Paysandu x Volta Redonda 

Campeonato: 25ª rodada da Série B do Brasileiro

Data: 05 de setembro de 2025, sexta-feira

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Mangueirão, em Belém

Onde assistir: Disney+

