Paulo Borrachinha revela que aceitou luta contra Shara Bullet no UFC Catar, em novembro

Depois que derrotou Roman Kopylov em julho e colocou um ponto final na má fase, Paulo Costa adiantou que gostaria de voltar a competir ao menos mais uma vez ainda nesta temporada. E, aparentemente, tal desejo está bem próximo de ser concretizado. Afinal de contas, através de suas redes sociais, 'Borrachinha' revelou que lhe foi oferecido um duelo contra o russo Sharabutdin Magomedov, popularmente conhecido como 'Shara Bullet'. E segundo o próprio, a oferta feita já foi devidamente aceita.

Caso saia do papel, o combate reforçaria o primeiro card da história do UFC sediado no Catar, no dia 22 de novembro. Para Borrachinha, o duelo pode não representar um grande avanço esportivo, visto que Shara atualmente não figura no top 15 dos pesos-médios (84 kg). Em contrapartida, pode ser uma forma do brasileiro se manter em evidência contra um adversário bastante popular em sua região, que conta com mais de 2 milhões de seguidores somente no Instagram.

"Me ofereceram o Shara Bullet no Catar. Me parece divertido. Eu disse sim", escreveu Borrachinha (veja abaixo ou clique aqui) em sua conta oficial no 'X' (antigo Twitter).

Chimaev segue na mira

Embora, por ora, sua atenção esteja voltada em eventualmente promover sua luta contra Shara, Borrachinha não deixa de lado Khamzat Chimaev, possivelmente seu maior desafeto. Para manter a rixa com o 'Lobo' acesa, o brasileiro usou até mesmo o fator nacionalidade, dando indícios que pretende medir forças contra o condecorado wrestler após enfrentar 'Bullet' no Catar.

"Será o segundo russo seguido a ser vencido. O terceiro vocês já sabem quem será o próximo. O cheirador de b*** chato, cupcake (Chimaev)", ironizou Paulo, também através de suas redes sociais.

Momento de retomada

Atualmente, Borrachinha vive uma fase de reconstrução na carreira. No UFC 318, o atleta mineiro conquistou uma vitória convincente ao superar Roman Kopylov por decisão unânime, encerrando uma sequência negativa de quatro derrotas em cinco apresentações. Com a moral renovada, Paulo, agora bem mais ativo nas redes, também já manifestou interesse em enfrentar o ex-campeão dos médios Dricus Du Plessis, expandindo sua lista de possíveis alvos na categoria.

Was offered Shara bullet in Qtar. It's looks fun, I said yes ?.

- Paulo Costa (@BorrachinhaMMA) September 3, 2025

It's gonna be the second Russian in a row to been beaten . The 3 you guys who's next ? the cupcake boring balls sniffer ?? pic.twitter.com/LzT4u6yqsK

- Paulo Costa (@BorrachinhaMMA) September 4, 2025

