Palmeiras x Realidade Jovem: horário e onde assistir ao jogo do Paulistão Feminino

04/09/2025 05h30

Palmeiras e Realidade Jovem medem forças hoje, às 19h (de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri (SP), pela 8ª rodada do Campeonato Paulista Feminino.

Onde assistir? Canal UOL (TV fechada), UOL Play (streaming) e no canal do UOL Esporte no YouTube. A narração será de Vivi Falconi e comentários de Milly Lacombe e Fabíola Andrade.

Vice-líder da competição, o Palmeiras tenta se recuperar da eliminação sofrida na semifinal do Campeonato Brasileiro. O Verdão foi superado pelo Cruzeiro por 4 a 3 no agregado e ficou de fora da decisão.

Já o Realidade Jovem não faz boa campanha e ainda busca a primeira vitória no torneio. A equipe vem de duas derrotas seguidas, a última delas contra o Corinthians, por 3 a 0.

Palmeiras x Realidade Jovem -- Paulistão Feminino

  • Data e hora: 4 de setembro, às 19h (de Brasília)
  • Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)
  • Transmissão: Canal UOL (TV fechada), UOL Play (streaming) e UOL Esporte (narração no YouTube)

