Palmeiras se reapresenta com Andreas; Veiga avança em recuperação de lesão

Andreas Pereira fez seu primeiro treino como jogador do Palmeiras Imagem: Cesar Greco/Palmeiras
Flavio Latif
do UOL

Do UOL, em São Paulo (SP)

04/09/2025 14h08

O Palmeiras se reapresentou na manhã de hoje na Academia de futebol após três dias de folga e tem duas boas notícias para o torcedor: Andreas Pereira fez seu primeiro treino com o grupo, e Raphael Veiga avançou na recuperação de sua lesão.

Andreas conheceu a Academia de Futebol no início da semana e já participou das atividades de hoje com os demais companheiros.

O elenco realizou trabalhos técnicos no gramado. Na primeira atividade, os jogadores executaram passes posicionais e circulação de bola. Em seguida, disputaram um jogo em campo reduzido, e realizaram ajustes específicos dos setores de defesa e ataque.

Raphael Veiga foi outra novidade no campo. O meia foi desfalque nos últimos seis jogos por dores no púbis, mas iniciou o processo de transição física. Ele trabalhou à parte sob supervisão de membros do Núcleo de Saúde e Performance alviverde.

Raphael Veiga avançou no processo de recuperação de dores no púbis
Gustavo Gómez, Sosa, Emiliano Martínez, Piquerez e Flaco López não participaram das atividades por estarem com as suas seleções nesta data Fifa.

O Palmeiras volta a campo no próximo dia 13, às 18h30 (de Brasília), contra o Inter, no Allianz Parque, pelo Brasileirão.

