Paulistão Feminino: Palmeiras supera pênalti perdido e faz 7 em lanterna

O Palmeiras superou um pênalti perdido por Yoreli Rincón, goleou com muita tranquilidade o lanterna Realidade Jovem por 7 a 0 e, de quebra, voltou a ocupar a vice-liderança do Paulistão Feminino. O Canal UOL e o UOL Play transmitiram o embate.

Laís Estevam, Ingryd e Laís Melo engatilharam a vitória ainda no 1º tempo, e a equatoriana Joselyn Espinales transformou a vitória em goleada na etapa final. Ainda deu tempo de Diany, Greicy Landazury e a própria Rincón decretarem o resultado.

O 7 a 0 recolocou o alviverde, com 16 pontos, na vice-liderança do estadual — o São Paulo e a Ferroviária chegaram a ultrapassar o Palmeiras na rodada e se aproximaram do líder Corinthians, mas voltaram para a 3ª e a 4ª posição.

Os times terão muito tempo para descansar antes do próximo compromisso no Paulistão Feminino: o Palmeiras encara a Ferroviária, fora de casa, no dia 22, enquanto o lanterna Realidade Jovem, dois dias antes, recebe o Taubaté.

Como foi o jogo

Yoreli Rincón decepcionou os torcedores ao perder um pênalti ainda aos 3 minutos, mas o Verdão se impôs rapidamente: Laís Estevam, Ingryd e Laís Melo balançaram as redes antes do intervalo — um dos gols, aliás, teve ajudinha da zaga do time do interior paulista.

Com o resultado controlado, o ritmo até caiu na 2ª etapa, mas o Palmeiras fez a vitória virar goleada. Diany iniciou a contagem na metade final, enquanto Rincón se redimiu e deixou o dela antes de Greicy Landazury fechar o 7 a 0.