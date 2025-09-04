Palmeiras atropela Realidade Jovem e retoma vice-liderança do Paulista feminino

Nesta quinta-feira, na Arena Crefisa Barueri, o Palmeiras atropelou o Realidade Jovem por 7 a 0, pela oitava rodada do Campeonato Paulista feminino. Os gols palestrinos foram cravados por Laís Estevam, Ingryd, Laís Melo, Espinales, Diany, Yoreli e Greicy.

Diante da goleada, o Verdão chega às 16 unidades e ultrapassa o São Paulo (13) e a Ferroviária (14), assumindo a vice-liderança do Paulistão feminino. O Palmeiras está a cinco pontos atrás do líder Corinthians, que tem 21. Por sua vez, o Realidade Jovem é o último colocado, com apenas uma unidade.

O Palmeiras volta aos gramados apenas no próximo dia 17, quarta-feira, para receber o América-MG, em São Paulo, às 19h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Brasil feminina. Já o Realidade Jovem, um dia antes (16), às 15h, visita o Sport, também pela Copa do Brasil.

Palmeiras x Realidade Jovem: os gols

O placar foi aberto ainda no primeiro tempo, aos 20 minutos, quando Laís Estevam, atenta ao rebote, aproveitou a sobra dentro da área e inaugurou o marcador.

Pouco depois, aos 35, a meia voltou a ser protagonista: cruzou com precisão para Ingryd, que dominou no peito e finalizou com categoria, ampliando. Antes do intervalo, aos 41, Laís Melo mostrou oportunismo e pegou o rebote da goleira para fazer o terceiro.

Na volta do segundo tempo, o ritmo seguiu intenso. Logo aos 4 minutos, Espinales apareceu bem atrás da marcação e completou de cabeça para marcar o quarto.

Aos 15 minutos, foi a vez de Diany, que recebeu cruzamento perfeito de Yoreli e testou firme para aumentar a goleada palestrina em 5 a 0. Aos 28, Yoreli, de fora da área, finalizou com efeito e encobriu a goleira adversária para anotar o sexto do Palmeiras.

Para fechar, aos 30 minutos, em um lance de velocidade pura, Greicy partiu do meio-campo, superou a marcação com facilidade e finalizou com precisão, marcando o sétimo gol das Palestrinas e consolidando a goleada.