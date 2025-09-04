Palermo pode salvar Fortaleza da Série B? Colunistas avaliam novo treinador

A contratação de Martín Palermo para a reta final do Campeonato Brasileiro pode salvar o Fortaleza do rebaixamento? No Fim de Papo, Fabíola Andrade e Lucas Musetti opinaram.

O técnico argentino, que estava sem clube desde abril, quando deixou o Olimpia (PAR), assume o clube cearense na 19ª colocação do Brasileirão, com 15 pontos, sete a menos que o Santos, que é o 16º - o primeiro fora da zona de rebaixamento.

Fabíola: É uma aposta como foi Vojvoda

Quando o Vojvoda veio para o Brasil, ninguém conhecia o trabalho dele, e o cara foi muito bem no Fortaleza. Foi uma aposta e depois vários grandes clubes foram atrás dele. O Martín Palermo [...] é uma aposta, com um contrato rápido e a missão de salvar o Fortaleza.

Fabiola Andrade

Musetti: Concorrentes ao Z-4 comemoram

Pode ser que o Palermo dê certo, mas é mais um tiro no escuro. Os grandes que estão brigando contra o rebaixamento até ficam aliviados [...] com o Palermo, que é uma aposta no Fortaleza.

Lucas Musetti

