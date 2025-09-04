Onde vai passar Uruguai x Peru pelas Eliminatórias? Como assistir ao vivo
Uruguai e Peru entram em campo hoje (4), às 20h30 (de Brasília), no Centenário, em Montevidéu, pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.
Onde assistir? O jogo será transmitido pelo Sportv6 (TV por assinatura).
O Uruguai é o quarto colocado das Eliminatórias com 24 pontos e está praticamente classificado para a Copa do Mundo de 2026. A seleção de Marcelo Bielsa vem de vitória por 2 a 0 contra a Venezuela.
Do outro lado, a seleção peruana já não consegue mais a classificação direta para o Mundial, mas ainda tenta uma na repescagem para a Copa. O Peru vem de um empate em 0 a 0 contra o Equador.
Uruguai x Peru -- Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo
- Data e hora: 4 de setembro, às 20h30 (de Brasília)
- Local: Centenário, em Montevidéu
- Transmissão: Sportv6 (TV por assinatura)