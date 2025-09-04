Topo

Esporte

Onde vai passar Uruguai x Peru pelas Eliminatórias? Como assistir ao vivo

Arrascaeta comemora gol em Uruguai x Venezuela, jogo das Eliminatórias - REUTERS/Andres Cuenca
Arrascaeta comemora gol em Uruguai x Venezuela, jogo das Eliminatórias Imagem: REUTERS/Andres Cuenca
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

04/09/2025 18h05

Uruguai e Peru entram em campo hoje (4), às 20h30 (de Brasília), no Centenário, em Montevidéu, pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Onde assistir? O jogo será transmitido pelo Sportv6 (TV por assinatura).

Relacionadas

Briga pela vaga de 9 da seleção vira gangorra com trocas de técnicos

Ancelotti detalha como quer a seleção contra o Chile: 'Quatro atacantes'

João Pedro vai de anônimo na chegada de Ancelotti a possível 9 da Copa

O Uruguai é o quarto colocado das Eliminatórias com 24 pontos e está praticamente classificado para a Copa do Mundo de 2026. A seleção de Marcelo Bielsa vem de vitória por 2 a 0 contra a Venezuela.

Do outro lado, a seleção peruana já não consegue mais a classificação direta para o Mundial, mas ainda tenta uma na repescagem para a Copa. O Peru vem de um empate em 0 a 0 contra o Equador.

Uruguai x Peru -- Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo

  • Data e hora: 4 de setembro, às 20h30 (de Brasília)
  • Local: Centenário, em Montevidéu
  • Transmissão: Sportv6 (TV por assinatura)

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Maycon valoriza defesa zerada do Corinthians na Copa do Brasil, mas vê 'eliminatória aberta'

Onde vai passar Argentina x Venezuela pelas Eliminatórias? Como assistir ao vivo

Campeonato Paulista de Montanha abre série de eventos em setembro

Flamengo vai recorrer de punição de Bruno Henrique em caso de manipulação

Jogo da seleção brasileira vai passar na GE TV? Saiba como assistir ao vivo

Bruno Henrique é condenado no STJD e pega 12 jogos de suspensão

Transmissão de Palmeiras x Realidade Jovem no Paulistão Feminino: assista aqui

Onde vai passar Uruguai x Peru pelas Eliminatórias? Como assistir ao vivo

Bruno Henrique é condenado em escândalo de apostas a 12 jogos e multa de R$ 60 mil

Neymar vai a campo, e Santos treina em dois períodos em meio à data Fifa

Bruno Henrique é suspenso por 12 partidas por fraude para beneficiar apostadores