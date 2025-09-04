Topo

Esporte

Onde vai passar Bulgária x Espanha pelas Eliminatórias? Como assistir ao vivo

Yamal celebra gol da Espanha sobre a França em jogo da Liga das Nações - FRANCK FIFE / AFP
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

04/09/2025 12h17

Bulgária e Espanha se enfrentam hoje (04), às 15h45 (de Brasília), no Vasil Levski, em Sófia, pela 1ª rodada das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Sportv (TV por assinatura).

A última participação da Bulgária em Copa do Mundo foi em 98, na França. No ciclo passado, os búlgaros ficaram na quarta colocação do seu grupo.

Já a Espanha carrega seu status de favorita na estreia das Eliminatórias. A equipe comandada por Luis de la Fuente é a atual campeão da Eurocopa e da Liga das Nações da Europa.

Bulgária x Espanha -- Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo

  • Data e hora: 4 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
  • Local: Vasil Levski, em Sófia
  • Transmissão: Sportv (TV por assinatura)

