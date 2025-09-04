Topo

Onde vai passar Brasil x Chile ao vivo pelas Eliminatórias? Veja como assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

04/09/2025 19h16

Brasil e Chile entram em campo hoje (04), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Onde assistir? O jogo será transmitido pela TV Globo (TV aberta), Sportv (TV por assinatura) e GeTV (Youtube).

Já classificado para a Copa do Mundo que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, o Brasil aparece em terceiro lugar na tabela das Eliminatórias, empatado em pontos com o Equador. A seleção de Carlo Ancelotti venceu o Paraguai por 1 a 0 na rodada mais recente.

Do outro lado, o Chile amarga uma campanha abaixo do esperado. A equipe soma somente 10 pontos, ocupa a parte de baixo da classificação e chega pressionada após perder por 2 a 0 para a Bolívia.

Brasil x Chile -- Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo

  • Data e hora: 4 de setembro, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro
  • Transmissão: TV Globo (TV aberta), Sportv (TV por assinatura) e GeTV (Youtube)

