Onde vai passar Argentina x Venezuela pelas Eliminatórias? Como assistir ao vivo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Argentina e Venezuela entram em campo hoje (4), às 20h30 (de Brasília), no Mâs Monumental, em Buenos Aires, pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Onde assistir? A partida será transmitida pelo Sportv3 (TV por assinatura).

A Argentina lidera as Eliminatórias Sul-Americanas e não pode mais ser alcançada. A Seleção de Scaloni venceu quatro dos últimos cinco jogos, mas vem de um empate em 1 a 1 contra a Colômbia.

A Venezuela está na sétima colocação, com 4 pontos a menos que a Colômbia, a primeira equipe no G6. Para se manter na briga pela vaga na Copa do Mundo de 2026, os venezuelanos, que vêm de derrota por 2 a 0 para o Uruguai, precisa voltar a vencer.

Argentina x Venezuela -- Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo