Topo

Esporte

Onde vai passar Argentina x Venezuela pelas Eliminatórias? Como assistir ao vivo

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

04/09/2025 18h29

Argentina e Venezuela entram em campo hoje (4), às 20h30 (de Brasília), no Mâs Monumental, em Buenos Aires, pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Onde assistir? A partida será transmitida pelo Sportv3 (TV por assinatura).

A Argentina lidera as Eliminatórias Sul-Americanas e não pode mais ser alcançada. A Seleção de Scaloni venceu quatro dos últimos cinco jogos, mas vem de um empate em 1 a 1 contra a Colômbia.

Relacionadas

Messi indica último jogo na Argentina pela seleção: 'Vai ser especial'

Flaco na seleção faz Abel sorrir e até nutricionista festejar no Palmeiras

Como Flaco López chamou atenção da Argentina e quebrou tabu de 13 anos

A Venezuela está na sétima colocação, com 4 pontos a menos que a Colômbia, a primeira equipe no G6. Para se manter na briga pela vaga na Copa do Mundo de 2026, os venezuelanos, que vêm de derrota por 2 a 0 para o Uruguai, precisa voltar a vencer.

Argentina x Venezuela -- Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo

  • Data e hora: 4 de setembro, às 20h30 (de Brasília)
  • Local: Mâs Monumental, em Buenos Aires
  • Transmissão: Sportv3 (TV por assinatura)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Itália x Estônia: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelas Eliminatórias

Ucrânia x França: veja onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações do jogo pelas Eliminatórias

Coritiba x Ferroviária pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Amazonas x Remo pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

Líder do grupo, Palmeiras bate Real Madrid e vai às quartas do Mundial sub-17 com 100%

Análise: Carrasca de Bia Haddad é surpresa na semifinal do US Open

Transmissão ao vivo de Uruguai x Peru pelas Eliminatórias: veja onde assistir

Transmissão ao vivo de Argentina x Venezuela pelas Eliminatórias: veja onde assistir

Bruno Henrique condenado: veja jogos que atacante deve perder e quando pode voltar ao Flamengo

Transmissão ao vivo de Colômbia x Bolívia pelas Eliminatórias: veja onde assistir

Rigoni passa por exames médicos e inicia sua caminhada por vaga entre titulares do São Paulo