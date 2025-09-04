Neymar vai a campo, e Santos treina em dois períodos em meio à data Fifa

Com três dos quatro novos reforços, o elenco do Santos trabalhou em dois períodos nesta quinta-feira. Os treinos foram comandadas pelo técnico Juan Pablo Vojvoda e sua comissão técnica. Neymar apareceu no gramado na atividade do período da tarde.

Com uma proteção na coxa esquerda, Neymar voltou a entrar em campo e participou do treino da tarde desta quinta-feira junto ao elenco no CT Rei Pelé. O craque havia ficado apenas na parte interna durante a reapresentação da última quarta-feira.

Novos reforços do Santos, o atacante Lautaro Díaz, o zagueiro Adonis Frías e o meio-campista Victor Hugo também trabalharam normalmente ao lado dos companheiros.

O zagueiro Alexis Duarte, por sua vez, está a serviço da seleção paraguaia e deve se apresentar ao Santos após a data Fifa. O mesmo vale para o volante Tomás Rincón, que foi convocado para defender a Venezuela nas Eliminatórias.

O elenco do Santos volta a treinar na tarde desta sexta-feira, no CT Rei Pelé. Os jogadores do Peixe terão cerca de 11 dias de preparação para o jogo contra o Atlético-MG, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para esta partida, Vojvoda não contará com Rollheiser, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Já Neymar é dúvida devido ao gramado sintético da Arena MRV. A bola rola no próximo dia 14 de setembro, às 16h (de Brasília).

O Santos segue ameaçado pelo rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Alvinegro Praiano não vence há três rodadas e ocupa a 16ª colocação, com 22 pontos - mesma pontuação do Vitória, que abre o Z4.

O Príncipe no aquecimento do segundo período! ???? pic.twitter.com/b0dH6LNXKu ? Santos FC (@SantosFC) September 4, 2025

Próximos jogos do Santos

Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(23ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)