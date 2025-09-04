Neymar joga contra o Atlético-MG? Gramado sintético pode ser empecilho

O Santos vive um dilema para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O clube pega o Atlético-MG na Arena MRV, pela 23ª rodada, e precisa vencer para se afastar da zona do rebaixamento. O gramado sintético, porém, pode deixar o Peixe sem seu principal astro.

Neymar já declarou publicamente que não gosta de jogar em campos artificiais, assim como é o da casa atleticana.

O executivo de futebol Alexandre Mattos comentou a situação. Ele afirmou que o meia-atacante está à disposição e conversará com o técnico Juan Pablo Vojvoda durante a semana.

"Neymar já colocou isso (crítica ao gramado sintético) publicamente diversas vezes. Neymar está sempre disponível, respeitando o limite dele. Vai ser uma conversa mais técnica, dele com o Vojvoda", declarou o dirigente em entrevista coletiva.

Crítica antiga

Neymar nunca escondeu a sua insatisfação com os estádios que possuem grama artificial. Recentemente, o meia-atacante classificou o piso do Allianz Parque como "society" e declarou que jogar em um campo assim é praticamente impossível para ele, independentemente de lesões.

"Jogar no Allianz (Parque), para mim, é praticamente impossível. Jogar em society é uma das coisas que me incomoda como jogador, independente das minhas lesões. Então poder jogar no Morumbis, num campo que é muito bom, é sempre melhor", afirmou.

Além disso, o astro fez parte de uma campanha que ganhou força contra os gramados sintéticos, envolvendo diversos jogadores da elite do futebol brasileiro, como Gabigol, Dudu, Lucas Moura, Thiago Silva e Philippe Coutinho.

Eles publicaram nas redes sociais imagens e textos criticando o uso de campos artificiais, destacando que "futebol é natural, não sintético" e defendendo que a solução para gramados ruins é o investimento em campos de qualidade, rejeitando o uso de superfícies sintéticas no futebol profissional.

Neymar também respondeu a uma publicação de Memphis Depay recentemente.

"Gramado artificial mata o jogo. Brasil, quando irá ouvir os jogadores?", questionou o atacante do Corinthians em post no X (antigo Twitter). "Concordo", respondeu o astro brasileiro.

Próximos jogos do Santos

Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)



Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)



Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)



Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)



Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela

Santos: 16º colocado do Brasileirão, com 22 pontos