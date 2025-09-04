Patriots tem no Brasil maior mercado fora dos EUA e espera jogar no país

Franquia da NFL com forte ligação com o Brasil, o New England Patriots ainda aguarda a oportunidade de protagonizar uma partida no país. Na semana do São Paulo Game, o clube realizou no Rio de Janeiro o Kickoff Experience, na Praia da Barra da Tijuca, com a presença do punter bicampeão Ken Walter.

O que falta é somente a NFL falar: 'Patriots, agora são vocês', e vamos fazer um show, pode ter certeza. A NFL é composta por 32 times em que certas decisões, inclusive de calendário, são determinadas pela liga. O Brasil é o segundo país em termos de mercado. Somos o único time que possui uma gestão ativa dentro do Brasil. Esperamos que a gente continue tendo a maior torcida fora dos Estados Unidos, porque realmente é uma torcida muito apaixonada e que vai onde o time estiver Lara Magalhães, gerente de Negócios do Patriots no Brasil

O Patriots foi o segundo clube da NFL a adotar o Brasil no Global Markets Program, programa de expansão internacional, e vem estreitando relações no país desde o ano passado. O Miami Dolphins foi o primeiro a desembarcar por aqui, em 2022, enquanto Philadelphia Eagles e Detroit Lions começaram a partir desta temporada.

Ken Walter, bicampeão pelo New England Patriots, durante atividade no Rio de Janeiro Imagem: Gabriel Paraquett / Divulgação Patriots

As franquias podem se candidatar a direitos para mercados internacionais anualmente. A permissão é válida por cinco anos e, durante esse período, os clubes podem realizar atividades nos países que lhes foram "concedidos".

A NFL quer que o futebol americano seja um esporte global. Então, está tentando aumentar a presença em todas as partes do mundo. Na América do Sul, ano passado, foi o primeiro jogo e foi importante fazer isso. E vão continuar a procurar expandir para todas as regiões

Joe Dorant, Diretor Sênior de Expansão Global do Patriots

Entre 2015 e 2019, a franquia conquistou três vezes o Super Bowl — em 2015, 2017 e 2019. Principal nome daquela geração e maior ídolos da história, o quarterback Tom Brady foi casado com a modelo Gisele Bündchen, o que lhe rende o apelido de "Giselo" no Brasil.

Uma pesquisa divulgada em 2023 pela Effect Sport, que ouviu 13 mil pessoas, apontou o New England Patriots como o terceiro time com mais torcida por aqui — 10,85% dos entrevistados. À época, o topo da lista ficou com o Green Bay Packers, com 12,25%, seguido por San Francisco 49ers, com 11%.

O Patriots é um fenômeno no Brasil, e nos traz um pouco de Tom Brady, Gisele e dos títulos conquistados. Realmente, começamos a ver nossa base de fãs crescer bastante nos últimos anos. Então, para nós, se torna uma região importante porque nossos fãs estão aqui. O crescimento e o potencial são grandes e amamos eventos como esse em que mostramos o futebol americano. Espero que possamos jogar aqui. Depende da NFL, mas esperamos por essa oportunidade.

Joe Dorant

Segundo dados da franquia, desde setembro de 2024, data da primeira ação oficial da franquia em território brasileiro, o perfil "Patriots Brasil" no Instagram cresceu mais de 10% em número de seguidores —de 53,3 mil para 60,3 mil—. Hoje, a conta se sobressai entre os perfis verificados de franquias da NFL mundo afora.

"Acho que está sendo uma experiência incrível vir para a América do Sul, vir para o Brasil e ver todas essas pessoas que estão envolvidas no futebol americano. Temos uma grande base de fãs aqui no Brasil. Estive em São Paulo, agora no Rio, e pude ver essa grande presença de torcedores. Está sendo uma experiência muito legal", disse Walter, que ostentava um dos anéis de campeão.

'Um jogo emocionante, mas não é só isso'

Gerrit Meier, diretor internacional da NFL, apontou que os planos da liga no Brasil são a longo prazo e que a escolha de expandir para o país não foram à toa. Durante participação no NFL Summit em São Paulo, o dirigente afirmou que almeja que o projeto seja mais que apenas um jogo emocionante disputado uma vez ao ano.

"Eu quero mostrar um compromisso a longo prazo, que quando nós chegamos e começamos a jogar em um país e a nos comprometer com um país, nós estamos aqui para ficar. Quando escolhemos o Brasil, escolhemos com intenção, com propósito. Sabíamos que o Brasil é um país que queremos estar por muito tempo", disse.