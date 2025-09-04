PVC: São Paulo não passou vexame com Marcos Leonardo; problema é outro

A negociação frustrada pelo empréstimo de Marcos Leonardo não deve ser vista como humilhação para o São Paulo, mas como reflexo de falhas na comunicação do clube, afirmou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

Eu penso um pouco diferente do que as pessoas têm falado, que o São Paulo se humilhou por causa do Marcos Leonardo, que foi um vexame. Eu não acho que foi. Eu acho que tem uma coisa diferente — o problema é a comunicação. PVC

Não acho que foi um vexame, acho que o São Paulo precisa melhorar a comunicação: não é para deixar vazar de onde vazou. Quanda vaza, mérito do repórter, ponto. Informação certa é inegociável: a função do repórter é dar informação certa, e a informação estava certa. Mas, dentro do São Paulo, o clube vai procurar quem é quem vazou e descobrir como vazou. PVC

Como mostrou o De Primeira, o vazamento de detalhes da negociação — como o fato de que o Al-Hilal pagaria uma parte do salário de Marcos Leonardo — irritou os árabes.

O colunista ressaltou que outros grandes clubes já passaram por situações semelhantes em momentos de reestruturação financeira, a exemplo de Flamengo e Palmeiras.

"Todo clube já passou por isso alguma vez. É o Palmeiras no centenário, Ronaldinho Gaúcho pode chegar, vai ser anunciado na festa do centenário, e não chegou o Ronaldinho Gaúcho. Foi um vexame, uma humilhação? Não acho", disse PVC.

