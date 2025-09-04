Topo

Motorista que atropelou torcedores do Liverpool se declara inocente

Londres

04/09/2025 11h06

O motorista acusado de atropelar um grupo de torcedores do Liverpool, em maio, durante a celebração do título do Premier League, se declarou inocente, em audiência nesta quinta-feira, nas 31 acusações que enfrenta no tribunal.

Paul Doyle, de 53 anos, enfrenta 18 acusações de tentativa de lesão corporal grave com intenção, nove de lesão corporal grave com intenção, duas de ferimento com intenção, uma de direção perigosa e uma de briga. Doyle parecia calmo ao ouvir as acusações durante a audiência de alegações do Tribunal de Liverpool, realizada por videoconferência da prisão.

As acusações contra Doyle referem-se a 29 vítimas com idades entre seis meses e 77 anos, que foram atingidas pelo incidente no centro da cidade, em 26 de maio.

Os torcedores comemoravam o 20º título do Liverpool, que igualou o recorde do Manchester United, quando Doyle supostamente dirigiu por uma rua cheia de torcedores. A polícia disse acreditar que Doyle passou por um bloqueio de estrada seguindo uma ambulância que tentava chegar a uma possível vítima de ataque cardíaco.

O julgamento de Doyle está marcado para começar em 25 de novembro.

