Mike Tyson anuncia luta de exibição com Floyd Mayweather em 2026

Nova York

04/09/2025 22h45

Mike Tyson anunciou em suas redes sociais que vai realizar uma luta exibição com Floyd Mayweather em 2026. O , ex-campeão mundial dos pesos pesados revelou que o contrato está assinado entre as empresas dos ex-atletas e o evento tem o título de "Lenda x Lenda".

Tyson, de 59 anos, lutou pela última vez em novembro do ano passado, quando perdeu para o youtuber Jake Paul, por pontos, após oito rounds. Extraoficialmente, o "Iron Man" ganhou US$ 20 milhões de bolsa. Ele foi o campeão mais novo dos pesos pesados, quando derrotou Trevor Berbick, em 1986, aos 20 anos de idade.

Mayweather, de 48 anos, foi campeão dos superpenas, leves, meio-médios-ligeiros, meio-médios e médios ligeiros. Terminou a carreira profissional invicto, com 50 vitórias. Ele fez uma luta exibição no Japão em 2018.

A intenção de Tyson e Mayweather é que mais eventos envovendo lutadores 'aposentados' sejam realizados coo exibição. Uma 'liga' está em tudo, juntamente com canais de TV de esporte nos Estados Unidos.

